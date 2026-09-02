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Transporte público

Así funcionará Metrovalencia durante toda la Noche de los Disfraces de Rafelbunyol

Los trenes especiales previstos circularán entre la estación de esta localidad de l´Horta Nord y Avinguda del Cid

La estación de metro de Rafelbunyol.

La estación de metro de Rafelbunyol. / FGV

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Ada Dasí

Ada Dasí

Rafelbunyol

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliará el servicio de la Línea 3 de Metrovalencia (Rafelbunyol-Aeroport) durante toda la noche del viernes 4 de septiembre con motivo de la celebración de la Noche de los Disfraces de Rafelbunyol.

El resto de líneas de metro y tranvía prestarán servicio a las personas usuarias hasta cerca de las tres horas de la madrugada, gracias a la oferta nocturna que funciona los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Dispositivo especial

El dispositivo especial previsto en Línea 3 contará con circulaciones adicionales al servicio nocturno en el tramo comprendido entre las estaciones de Rafelbunyol y Avinguda del Cid, hasta enlazar con las circulaciones ordinarias de primera hora del sábado 5.

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Las principales estaciones subterráneas, entre Alboraia Peris Aragó y Avinguda del Cid, y de superficie de la Línea 3 de Metrovalencia permanecerán abiertas durante la noche del viernes. FGV reforzará el dispositivo de seguridad y supervisión en coordinación Ayuntamiento de Rafelbunyol, Guardia Civil, Policía de la Generalitat y la Policía Local de esta misma localidad.

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