Multitudinaria concentración por Ceuta en Torrent

La plaza Obispo Benlloch de Torrent ha sido el centro de la concentración en solidaridad con Ceuta, organizada por el PP y Vox, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que han acudido 3.000 personas, según datos del ayuntamiento, esgrimiendo banderas de España y pancartas "contra la invasión", tras la llegada masiva de inmigrantes. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha sido la encargada de dar paso a la lectura del manifiesto a las puertas del ayuntamiento, acompañada por los concejales populares y de Vox, en primera fila.

Antes de empezar, Folgado ha advertido que la concentración responde a una "petición hecha por el presidente de Ceuta". "Ceuta no estás sola. Eres y serás siempre España", ha dicho la mandataria, aclamada por la multitud, y a la que han seguido gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Los manifestantes en la plaza. / A. T.

A lo largo de la jornada de este miércoles, las pantallas municipales del ayuntamiento de Torrent han estado iluminadas con las tres banderas, la española, la de la Comunitat Valenciana y la de la ciudad autónoma, con el mensaje: "Torrent con el pueblo de Ceuta".

La concentración de Torrent se ha sumado así al llamamiento realizado por la FEMP a los 8.132 ayuntamientos españoles para que este 2 de septiembre, Día de Ceuta, expresaran públicamente su respaldo a la ciudad autónoma y a sus ciudadanos, una convocatoria a la que también se ha adherido la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

La lectura del manifiesto se ha realizado en Torrent a las 20:00 horas, de forma simultánea a las concentraciones convocadas en toda España y coincidiendo con su lectura en Ceuta por parte del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Vivas. Al finalizar la lectura del manifiesto, el acto ha concluido con la interpretación del Himno Nacional de España.

“Ceuta no está sola”

En su lectura, la alcaldesa ha reivindicado el apoyo de las ciudades y pueblos españoles a una sociedad que está afrontando una presión extraordinaria sobre sus recursos, servicios públicos y vida cotidiana.

El texto reconoce especialmente la actitud de los propios ceutíes ante esta situación y expresa el agradecimiento de los municipios españoles a quienes se encuentran trabajando en primera línea para garantizar la seguridad, la atención a las personas, los servicios esenciales y la convivencia.

Así, el manifiesto proclama: “Nuestro reconocimiento a la sociedad ceutí por la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria. Ceuta ha dado un ejemplo al conjunto de España”.

Igualmente, los ayuntamientos muestran su gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, sanitarios, profesionales de los servicios sociales, empleados públicos, entidades humanitarias y voluntarios que continúan desarrollando su labor en la ciudad.

El documento reclama una respuesta de Estado y un compromiso firme de todas las administraciones y de la Unión Europea, recordando la condición de Ceuta como frontera exterior europea y defendiendo que la ciudad no puede afrontar en solitario una situación de esta magnitud.

Al mismo tiempo, el manifiesto realiza una defensa expresa de la convivencia y del respeto a la dignidad de todas las personas: “Rechazamos cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento”, apelando a conjugar el respeto a los derechos humanos con la legalidad, la seguridad y la protección de las fronteras.

Torrent y Ceuta, dos ciudades cercanas también en población

La alcaldesa ha querido destacar también la cercanía que, desde el ámbito municipal, puede sentir Torrent hacia Ceuta. Ambas son ciudades de dimensiones demográficas muy similares: Torrent cuenta con alrededor de 100.000 habitantes y Ceuta con cerca de 84.000.

“Cuando hablamos de Ceuta no estamos hablando únicamente de un punto en el mapa o de una frontera. Estamos hablando de una ciudad de una dimensión muy parecida a Torrent; de miles de familias que quieren levantarse cada mañana, llevar a sus hijos al colegio, abrir sus negocios, acudir a trabajar y desarrollar su vida con seguridad y normalidad”, ha señalado Folgado.

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La alcaldesa ha subrayado que “esa dimensión humana es la que debe estar siempre por encima de cualquier debate. Hoy Torrent quiere que los ceutíes sepan que hay una ciudad a cientos de kilómetros que piensa en ellos, que comprende su preocupación y que les envía el cariño y la solidaridad de todos los torrentinos”.