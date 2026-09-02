Paterna celebra su Día Grande con una multitudinaria procesión en honor al Santísimo Cristo de la Fe

Paterna vivió el pasado lunes su Día Grande de las Fiestas Mayores con la solemne procesión en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, uno de los actos más emotivos y arraigados de las celebraciones y que volvió a congregar a centenares de paterneros y paterneras en las calles de la ciudad.

La imagen del Morenet y San Vicent Ferrer acompañada por la Virgen de los Dolores recorrió las principales calles del municipio arropada por fieles, vecinos y vecinas, representantes del tejido asociativo y festivo y autoridades, en una multitudinaria muestra de devoción y sentimiento que volvió a poner de manifiesto el profundo vínculo de Paterna con sus tradiciones.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que cerraba la procesión, ha destacado que “el Día Grande es una de las jornadas más especiales y emotivas para todos los paterneros y paterneras, un día en el que Paterna sale a la calle para acompañar al Morenet y demostrar ese sentimiento y esa devoción que forman parte de nuestra manera de ser y de nuestra identidad como pueblo”.

El alcalde y senador, Juan Antonio Sagredo, durante la solemne procesión. / A. P.

Actos del día

La jornada comenzó por la mañana con los actos religiosos y la solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Fe, que reunió a numerosos fieles para rendirle homenaje.

La pólvora, otra de las grandes señas de identidad de la ciudad, también tuvo un protagonismo especial durante todo el día. A las 14:30 horas, el Parc Central acogió una intensa mascletà diurna que congregó a numerosos vecinos y visitantes.

Tras la solemne procesión en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer que dio comienzo a las 20:30 horas, se celebró a las 23:30 horas una gran mascletà nocturna con fuego aéreo en el Parc Central, poniendo el broche de pólvora a las Fiestas Mayores.