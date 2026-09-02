La Pobla de Farnals da comienzo a sus esperados trece días de Fiestas Mayores

«No ser res si no s’és poble». La frase de Vicent Andrés Estellés abre el programa de las Fiestas Mayores de La Pobla de Farnals 2026 y sirve también para resumir el espíritu de una celebración que, del 1 al 13 de septiembre, volverá a reunir al vecindario alrededor de sus tradiciones en sus calles y plazas.

Este año el deporte será el encargado de abrir el calendario festivo con la II Semana Deportiva y ocupará las primeras jornadas de las fiestas con propuestas para distintas edades. La actividad deportiva volverá además a cobrar protagonismo pocos días después, cuando las plazas del municipio acogerán la Fira Esportiva. Pero para entonces, las fiestas ya habrán comenzado a celebrarse por el municipio. El viernes 4 habrá correbars organizado por los Festers de Sant Francesc 2027, cine al aire libre en el CEIP Cervantes y discomóvil.

El deporte será el encargado de abrir el calendario festivo con la II Semana Deportiva. / A.P.

El sábado 5 llegará el almuerzo popular, el vigésimo aniversario de las Filles de Maria y el concierto de la Unió Musical de La Pobla de Farnals. El domingo 6 habrá circo contemporáneo y el lunes 7 se celebrarán una feria lúdica y multitaller, la inauguración de la muestra de arte local, una cena popular y la noche de cant tradicional.

Vuelve la Nit Màgica

La segunda parte del programa concentra algunos de los actos con mayor tradición y seguimiento. El miércoles 9 se celebrará la Nit de Paelles, seguida por la orquesta Mónaco Party. El jueves 10, festividad de Sant Josep, comenzará con juegos infantiles acuáticos y fiesta de la espuma. Por la tarde habrá musical infantil, misa y procesión, mientras que por la noche llegará la cabalgata de disfraces acompañada por charangas y el baile con la orquesta Invictus.

La programación incluye espectáculos para entretener a la población más joven de la Pobla de Farnals. / Luis Merino

El viernes 11 será el día de su patrón, Sant Fèlix, cuya jornada incluirá la entrega del Premi Farnals, la Holi Fest, mascletà, juegos tradicionales infantiles y los actos religiosos en honor al patrón. A las 23 horas, Xarxa Teatre regresará con la Nit Màgica, antes de la charanga y la macrofiesta Marítim Fest.

El día de las calderas

El sábado 12 llegará una de las jornadas más vinculadas a la tradición local: las calderas. El acto mantiene año tras año una importante capacidad de convocatoria, con más de 7.000 raciones repartidas y más de medio centenar de personas implicadas en su elaboración. La jornada estará dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, con misa y procesión por la tarde. A las 20 horas, la programación llegará también al núcleo de la playa con la entrada mora y cristiana de la comparsa Al-Farnals. El musical Armonía FM y la orquesta Matrix completarán la noche.

La programación infantil de este año tiene detrás un proceso previo de participación. El Consejo de Infancia y Adolescencia Municipal (CIAM) organizó durante varios meses una consulta para recoger las propuestas de 410 alumnos y alumnas de 19 clases, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, de 1º a 6º de Primaria, y trasladarlas al programa de las III Festes Majors Infantils i Adolescents 2026.

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Correfoc por las calles de la Pobla de Farnals durante las Fiestas Mayores de 2025. / Luis Merino

Parte de esas preferencias se refleja en unas fiestas que incluyen cine, circo, actividades deportivas, juegos acuáticos, fiesta de la espuma, musical, Holi Fest y una feria de juegos tradicionales. Las Fiestas Mayores terminarán el domingo 13 de septiembre con la festividad de Sant Francesc. A las 19 horas tendrá lugar la misa y posterior procesión y, posteriormente, el tradicional castillo de fin de fiesta pondrá el cierre a trece días de programación.