La Protectora de Animales de Burjassot lanza la campaña “Una jaula menos, un hogar más”

“Dale un hogar y descubre todo el amor que tiene para ofrecerte.” Esta es una de las consignas que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) utiliza en su campaña para el mes de septiembre con el lema “Una jaula menos, un hogar más”.

Con esta iniciativa la SPAB quiere “fomentar la adopción responsable de perros y gatos que se encuentran en el refugio, reducir el número de animales enjaulados dando visibilidad a los que esperan una oportunidad, concienciar a la población contra el abandono y promover el respeto animal en el municipio”.

Tal como explican desde la Protectora, “detrás de cada jaula hay un animal que espera, día tras día, que alguien se fije en él y le dé la oportunidad que tanto merece”. El colectivo animalista tiene a su cuidado “perros y gatos que desean dejar atrás el refugio para conocer lo que significa tener una familia, un sofá, paseos, juegos y, sobre todo, sentirse queridos para siempre”. Desde la SPAB consideran que “adoptar no solo cambia la vida del animal, sino también la de la persona que lo adopta”.

Como en todas sus campañas de sensibilización, la SPAB anima a todas aquellas personas que estén pensando en ampliar su familia con una mascota a “no recurrir a la compra”, sino a “visitar los refugios” de las protectoras para conocer a sus residentes. “Quizá tu compañero de vida lleva mucho tiempo esperándote”, dicen desde el colectivo.