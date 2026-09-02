Bienestar animal
La Protectora de Animales de Burjassot lanza la campaña “Una jaula menos, un hogar más”
Con esta iniciativa la SPAB quiere fomentar la adopción responsable de perros y gatos que se encuentran en el refugio
“Dale un hogar y descubre todo el amor que tiene para ofrecerte.” Esta es una de las consignas que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) utiliza en su campaña para el mes de septiembre con el lema “Una jaula menos, un hogar más”.
Con esta iniciativa la SPAB quiere “fomentar la adopción responsable de perros y gatos que se encuentran en el refugio, reducir el número de animales enjaulados dando visibilidad a los que esperan una oportunidad, concienciar a la población contra el abandono y promover el respeto animal en el municipio”.
Tal como explican desde la Protectora, “detrás de cada jaula hay un animal que espera, día tras día, que alguien se fije en él y le dé la oportunidad que tanto merece”. El colectivo animalista tiene a su cuidado “perros y gatos que desean dejar atrás el refugio para conocer lo que significa tener una familia, un sofá, paseos, juegos y, sobre todo, sentirse queridos para siempre”. Desde la SPAB consideran que “adoptar no solo cambia la vida del animal, sino también la de la persona que lo adopta”.
Como en todas sus campañas de sensibilización, la SPAB anima a todas aquellas personas que estén pensando en ampliar su familia con una mascota a “no recurrir a la compra”, sino a “visitar los refugios” de las protectoras para conocer a sus residentes. “Quizá tu compañero de vida lleva mucho tiempo esperándote”, dicen desde el colectivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Rita Barberá vuelve al foco mediático
- La coordinadora de VOX en Anna visita el bar franquista de Despeñaperros: 'Estoy en el paraíso
- La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
- Fallece Paco Sarro, el actor de 'Ferri' en 'L'Alqueria Blanca'
- El ayuntamiento se inhibe en el caso de las tres colmenas turísticas de Benicalap y remite a los vecinos a la vía civil
- Madrid estrena los nuevos trenes de Cercanías fabricados en Valencia
- El verano de 2026 se convierte en el más letal en la Comunitat Valenciana, con récord de muertes por calor desde que hay datos