El PSPV-PSOE critica el uso del bando municipal de Tavernes Blanques para propaganda política

La polémica por las concentraciones locales en solidaridad por Ceuta ha llegado a Tavernes Blanques, donde el ayuntamiento ha hecho servir un medio municipal como es el bando, para publicitar la convocatoria que ha avalado el PP, a través de la FEMP. Este hecho no ha pasado desapercibido para el PSPV-PSOE local que advierte de que se trata de "difundir un mensaje de propaganda política contra el Gobierno de España", utilizando un medio de comunicación del consistorio y, además, sin consultar con el resto de partidos políticos. El mensaje no se ha limitado a confirmar fecha y hora, sino que además, ha reproducido algunas de las consignas de la convocatoria de la FEMP.

Por ello, los socialistas recuerdan que el bando es una potestad del alcalde o alcaldesa para comunicar a la ciudadanía asuntos de competencia municipal y de interés general para el vecindario, por lo que "no es —ni puede ser— un canal para trasladar las consignas de un partido ni para señalar a un Gobierno. Se paga con el dinero de todos los vecinos y vecinas de Tavernes Blanques y se dirige a todos ellos, con independencia de a quién voten". "Cuando se usa para exigir a otra administración en clave partidista, se degrada un instrumento que pertenece a la institución, no a quien la preside en cada momento", añaden.

Además, explican que el gobierno municipal "no ha consultado al resto de fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, ni ha elevado esta adhesión a ningún pleno". "Se ha comprometido a la institución —a todo el municipio— con una declaración política de calado sin dar voz a los grupos que también representan a los vecinos y vecinas", apuntan, añadiendo que "se ha optado por el atajo del bando precisamente para evitar el debate: cuando un acuerdo no resiste el pleno, se firma por decreto y se presenta como si fuera la voz del municipio entero. No lo es".

Precedentes

Para los socialistas, "no se trata de un hecho aislado sino de un patrón de conducta" y recuerdan que en el mes de junio el grupo municipal ya tuvo que exigir por instancia la retirada de material propagandístico del PP —con su logotipo e imagen corporativa— instalado en la sala de espera de la Oficina de Atención e Información al Ciudadano. "Primero se utiliza la oficina de atención al ciudadano como escaparate del partido y ahora se convierte el Bando en un panfleto contra el Gobierno de España. Es siempre el mismo método: las dependencias y los instrumentos municipales puestos al servicio de unas siglas", ha señalado Mari Carmen Marco, portavoz del PSOE en Tavernes Blanques.

"El Ayuntamiento es la casa de todos los vecinos, y deja de serlo en cuanto se convierte en el altavoz de quien gobierna. Y esto es así sea del color que sea quien gobierne: no es una cuestión de turnos entre partidos, es una cuestión de qué se puede y qué no se puede hacer con un servicio público", ha añadido Marco.

Los socialistas recuerdan además que la concentración a la que se suma el Bando fue convocada de forma unilateral por la presidenta de la FEMP, sin acuerdo con el resto de grupos políticos que integran la Federación y vulnerando su funcionamiento democrático interno. Por esa razón, el PSOE ha decidido no participar en estas concentraciones: "no por falta de solidaridad con Ceuta, sino precisamente para no avalar su instrumentalización".

Condena de toda violencia y solidaridad con Ceuta

El PSOE de Tavernes Blanques expresa su más profunda condena a toda forma de violencia, sin equidistancias ni ambigüedades, y traslada su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y al personal de la Cruz Roja, que desarrolla una labor humanitaria esencial en un clima de presiones que debe cesar de inmediato.

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Los socialistas reiteran su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y reclaman que las instituciones públicas estén al servicio de los vecinos y vecinas, no de los intereses de un partido.