Puçol rechaza volver a pedir el deslinde en Monasterios pese a la última sentencia judicial a favor

La sentencia en contra de Sagunt sobre el pago por una constructora a Puçol por la licencia de obras en una parcela que se encuentra en ambos términos municipales ha puesto sobre la mesa de nuevo el pulso entre ambas localidades por la petición de los vecinos de la urbanización de Monasterios de deslindarse de Camp de Morvedre y pertenecer exclusivamente a l'Horta. La situación permanecía estable desde que el pasado mes de diciembre el Consell rechazara la petición de los vecinos y diera la razón a Sagunt, algo que hizo al consistorio de Puçol, que había apoyado la petición vecinal, a desistir.

Ahora, ese revés judicial donde el juez en su sentencia acusaba al Ayuntamiento de Sagunt de aplicar un "exceso de competencia" al querer imponer "su taxativa decisión" sobre los lindes de ambos términos municipales, sobre los que "existen dudas", podría incentivar de nuevo la petición de deslinde. Desde el gobierno puçolenc, sin embargo, afirma que la situación continúa igual: "Por nuestra parte, después dela última decisión no vamos a mover nada más en cuanto al tema de deslinde de Monasterios", aunque matizan que "esto siempre ha sido una petición vecinal, si vuelven a pedirlo, podríamos volver a apoyarles".

La duda ahora es si esta sentencia judicial puede afectar a otras parcelas en la misma situación, algo que desmienten desde Puçol: "La frontera entre ambos municipios está ya completamente edificada. Este ha sido el único caso que se ha tenido que resolver en los juzgados", aclara.

Vistas de la urbanización Los Monasterios entre Sagunt y Puçol. / Levante-EMV

Algo que tiene su explicación, ya que siempre antes ambos ayuntamientos habían llegado al acuerdo de tramitar una sola licencia en las parcelas compartidas, previa notificación entre administraciones, "pero en esta ocasión Sagunt no compareció, directamente ya presentó el recurso una vez hecho", en relación al expediente que incluyó una orden de demolición de las obras consideradas ilegales, con el apercibimiento de la ejecución subsidiaria por un coste estimado por encima de los 45.000 euros. Algo que ahora ha tumbado el juez , que ha visto en esta decisión un problema político y no administrativo, como dejó claro en su argumentación. "No puede hacer recaer sobre los ciudadanos sus diferencias con el Ayuntamiento de Puçol".

La parcela en conflicto tiene 911 metros cuadrados en la capital del Camp de Morvedre y 165 en l'Horta Nord, pero el Catastro tiene registrado que todo el solar pertenece a Puçol, ayuntamiento al que pago los tributos. La constructora abonó algo más de 5.500 euros por el impuesto de construcciones.