Rafelbunyol blinda la Noche de Disfraces con 130 efectivos y vigilancia con dron

Rafelbunyol reforzará este viernes la seguridad de su tradicional Noche de Disfraces con un amplio dispositivo integrado por más de 130 efectivos y que incorporará este año, como principal novedad, vigilancia aérea mediante un dron para controlar las zonas con mayor concentración de personas.

El municipio se prepara así para una de las jornadas más multitudinarias de sus fiestas, con la previsión de que miles de personas se desplacen hasta la localidad en la noche del próximo viernes, 4 de septiembre. El ayuntamiento ha diseñado un operativo coordinado entre diferentes cuerpos policiales, servicios de emergencia y personal sanitario con el objetivo de prevenir incidencias y facilitar una celebración segura.

La principal novedad será la utilización de una unidad dron, que permitirá supervisar desde el aire los puntos con más afluencia y ofrecer información en tiempo real para mejorar la coordinación de los efectivos desplegados sobre el terreno.

El dispositivo estará formado por Policía Local de Rafelbunyol, agentes procedentes también de otros municipios, Guardia Civil, Policía de la Generalitat, voluntariado de Protección Civil y personal sanitario.

Además, se mantendrá la presencia de una unidad canina, que participará en las labores de vigilancia y prevención durante las horas de mayor concentración de público.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha destacado que la Noche de Disfraces constituye “una de las noches más multitudinarias” de las fiestas y ha defendido el refuerzo progresivo del operativo. “Año tras año trabajamos para mejorar y reforzar el dispositivo, coordinando todos los recursos disponibles para prevenir incidencias y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta con tranquilidad”, ha señalado.

Un dron para controlar las zonas de mayor afluencia

La incorporación de vigilancia aérea pretende ofrecer una visión más amplia de los movimientos de personas y detectar con mayor rapidez posibles problemas en los puntos de mayor concentración.

La concejala de Seguridad, Alicia Piquer, ha incidido en que “la prevención es clave” y ha destacado que el uso del dron permitirá ampliar la capacidad de vigilancia durante la fiesta.

Protección Civil. / A. R.

El consistorio mantiene también la campaña #TinguemLaFestaEnPau y habilitará un Punto Violeta en la calle Magdalena, una de las principales vías por las que transcurrirá la celebración. El espacio servirá de referencia ante posibles situaciones de acoso o violencia machista y ofrecerá información y orientación.

Metrovalencia reforzará la Línea 3

El dispositivo especial tendrá también un importante componente de movilidad. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ampliará durante la noche el servicio de la Línea 3 de Metrovalencia para facilitar tanto la llegada como el regreso de los asistentes y fomentar el uso del transporte público. El servicio de seguridad de FGV reforzará además los controles en las estaciones anteriores a Rafelbunyol y participará en la vigilancia del punto de llegada delimitado.

Entre las medidas previstas figura impedir el acceso con envases de vidrio, armas u otros objetos que puedan suponer un riesgo durante la celebración.

El centro quedará cerrado al tráfico

La gran afluencia prevista obligará también a aplicar restricciones de circulación. El casco urbano permanecerá cerrado al tráfico para evitar la coincidencia de vehículos y peatones en las zonas más concurridas. El corte comenzará a las 20.00 horas del viernes, aunque se permitirá hasta las 21.00 horas el acceso de los residentes a sus domicilios.

También quedará prohibido estacionar en las calles afectadas desde las 20.00 horas del viernes hasta las 09.00 horas del sábado 5 de septiembre. Como alternativa, el Ayuntamiento habilitará espacios de estacionamiento en los polígonos y en otras zonas alejadas del centro.