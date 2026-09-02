La antigua vaquería de Tavernes Blanques, dos años después del incendio: ocupada y a la espera de una solución

La pillada "in fraganti" de dos personas robando placas de metal de lo que queda de la cubierta de la antigua vaquería de Tavernes Blanques, ya que hay una parte derrumbada tras el incendio sufrido en 2023, vuelve a poner sobre la mesas el riesgo para la seguridad, teniendo en cuenta sobre todo que hay personas ocupando el inmueble.

Los dos hombres se subieron al techo, con un martillo y sin ningún tipo de protección para desmontar las placas con a priori venderlas posteriormente,sin tener en cuenta el peligro que conllevaría una caída de los mismos o incluso el desprendimiento de una de esas placas al interior del edificio ocupado.

Los vecinos de la zona no se explican como puede seguir en pie la antigua vaquería, de propiedad privada, que quedó muy afectada tras el incendio en octubre de 2023, que dañó la estructura. El Ayuntamiento de Tavernes, sin embargo, asegura que está atado de pies y manos, ya que la viabilidad del edificio está certificada por profesionales.

Levante-EMV

"Requerimos a la propiedad un informe técnico de la viabilidad del inmueble, y cada seis meses recibimos el certificado firmado por el colegio de Arquitectos que defiende la estabilidad y seguridad del edificio", señala el alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros.

En cuanto a las personas sin hogar, que viven dentro, el primer edil afirma que "llamamos ala Guardia Civil para que desalojen, pero al poco vuelven a entrar. Hacemos lo que podemos", explica.

Paralización de licencias urbanísticas

Desde el Ayuntamiento de Tavernes Blanques también confían en que la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbanística cambie la situación. En estos momentos, hasta que el plan esté aprobado, el gobierno local suspendió las licencias urbanísticas. Esto impide a la propiedad privada de la vaquería a poder construir en caso de derribo. "Ahora en septiembre al pleno llevaremos el plan, y si no hay alegaciones, se aprobará de forma definitiva. Esperemos que después, de todos los procesos administrativos para poner en vigor el nuevo PGOU, se resuelva la situación", sentencia Ros.