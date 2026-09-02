Torrent continúa mejorando el Parc Central con nuevas instalaciones deportivas y de ocio

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha visitado este martes el Parc Central para conocer de primera mano el estado del parque, sus jardines y las diferentes zonas deportivas y de ocio, así como las nuevas instalaciones que se han incorporado durante el último año y que han transformado este espacio en uno de los principales puntos de encuentro para las familias, jóvenes y vecinos de la ciudad.

Durante la visita, Folgado recorrió algunas de las actuaciones realizadas recientemente, entre ellas el nuevo parque de seguridad vial, las cuatro nuevas canchas de minibasket, el nuevo parque infantil del barco pirata y la nueva pista de vóley, instalaciones que se han incorporado para ampliar y mejorar la oferta deportiva y de ocio gratuito del Parc Central.

La alcaldesa también pudo conversar con vecinos, jóvenes, familias y usuarios que se encontraban disfrutando del parque, recogiendo sus propuestas y sugerencias para continuar mejorando este espacio municipal. Entre las peticiones trasladadas por los usuarios se encuentran diferentes actuaciones relacionadas con las instalaciones deportivas, la iluminación y la seguridad, así como la posibilidad de estudiar en el futuro la creación de una pista de fútbol 7 en alguna zona del entorno.

Próximas mejoras en las instalaciones deportivas

Durante la visita, Amparo Folgado anunció que próximamente se acometerá una actuación de mejora en la pista de patinaje, con el objetivo de renovar su pavimento y dotarlo de unas mejores condiciones para su uso, siguiendo además una línea estética similar a la empleada en las nuevas pistas de minibasket.

Pista de voleibol. / A. T.

Asimismo, la alcaldesa se comprometió a estudiar y atender diferentes propuestas planteadas directamente por los jóvenes que utilizan habitualmente las instalaciones deportivas del parque, entre ellas la mejora de la iluminación de la pista de vóley y diversas actuaciones en las dos canchas de básquet existentes.

Folgado destacó que "queremos que el Parc Central siga siendo un espacio vivo, cuidado y adaptado a las necesidades de las personas que lo utilizan cada día. Por eso es fundamental escuchar a nuestros vecinos, especialmente a los jóvenes y a las familias, conocer sus necesidades y convertir sus propuestas en mejoras concretas".

"En los últimos años hemos realizado una importante transformación de esta zona, incorporando nuevas instalaciones como el parque de seguridad vial, las cuatro pistas de minibasket, el gran parque infantil del barco pirata o la pista de vóley, pero no queremos quedarnos ahí. Vamos a seguir trabajando para mejorar las instalaciones existentes y estudiar nuevas propuestas que permitan que el Parc Central siga siendo un referente para el deporte, el ocio y la convivencia en Torrent", ha señalado la alcaldesa.

Un espacio de referencia

El Parc Central se ha consolidado como uno de los espacios más frecuentados de Torrent, tanto por familias y niños como por jóvenes y personas mayores. Sus amplias zonas ajardinadas y sus diferentes instalaciones permiten desarrollar numerosas actividades, desde pasear y disfrutar del entorno hasta practicar deporte, correr, montar en bicicleta o utilizar las zonas destinadas a calistenia y otras disciplinas deportivas.

Especialmente significativa ha sido la evolución del parque durante los dos últimos años, con la incorporación de nuevas instalaciones que han ampliado las posibilidades de ocio y deporte para los usuarios.

Entre ellas destaca el nuevo parque de seguridad vial, que se ha convertido en uno de los espacios más frecuentados por niños y familias, permitiendo a los más pequeños disfrutar de una zona específicamente diseñada para el aprendizaje y la educación vial. A ello se suman las cuatro nuevas canchas de minibasket, el gran parque infantil con forma de barco pirata y la nueva pista de vóley, que han permitido diversificar la oferta deportiva y de ocio del parque y atraer a nuevos usuarios.

La visita también permitió a la alcaldesa conocer de primera mano el funcionamiento de estas nuevas instalaciones y recoger las impresiones de quienes las utilizan habitualmente.

La futura cafetería, otro impulso para el Parc Central

A las mejoras ya ejecutadas se suma el proceso de licitación de la cafetería ubicada en el centro del Parc Central, un equipamiento que permitirá complementar los servicios disponibles en este amplio espacio de ocio y contribuirá a seguir dinamizando la zona.

Con estas actuaciones y los nuevos compromisos como la futura piscina de verano y el pabellón, el Ayuntamiento de Torrent continúa trabajando para mejorar de forma progresiva el Parc Central, consolidándolo como un espacio abierto, accesible y pensado para todas las edades, en el que deporte, ocio, naturaleza y convivencia se unen en uno de los principales pulmones de la ciudad.