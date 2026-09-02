Fin a las torres eléctricas en medio de la calle del polígono de Beniparrell casi una década después

Por fin se ha puesto solución a un grave problema de movilidad en el polígono Carrascal de Beniparrell. Los que acudían a esta concurrida área industrial con su coche, tenían que soterrar las torres eléctricas que inexplicablemente se encontraban en medio de la calzada. En 2018, tras muchas reivindicaciones, el gobierno de Beniparrell del alcalde Voro Masaroca, junto a la asociación de empresarios del polígono, Aembe, consiguieron una subvención del Ivace para derribar las torres y soterrar el cableado.

Ocho años después, el Ayuntamiento de Beniparrell ha completado con éxito el histórico desmantelamiento de las siete torres de alta y media tensión situadas en plena calzada del polígono industrial Carrascal Oeste. Esta actuación supone la resolución definitiva de una anomalía urbanística que condicionaba el tráfico en el polígono industrial, transformando de forma radical la seguridad vial, la accesibilidad y la capacidad logística de la zona.

El origen de este logro se remonta a 2018, fecha en la que el consistorio diseñó y presentó un ambicioso proyecto técnico de soterramiento del cableado eléctrico a las ayudas para la modernización de áreas industriales convocadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Gracias a esta iniciativa, el municipio obtuvo una subvención superior a los 300.000 euros que permitió ejecutar y finalizar las complejas obras de canalización subterránea en 2019. No obstante, la retirada física de las estructuras metálicas que invadían la vía pública ha requerido un prolongado itinerario administrativo.

Lugar donde estaba la torre eléctirca. / Aembe

Tras años de gestiones continuadas e insistencia institucional, en agosto de 2022 se obtuvo la preceptiva autorización del área de Industria de la Generalitat Valenciana, paso previo imprescindible para el posterior desmontaje total de los apoyos y la plena restitución del espacio viario. Ejemplo de colaboración público-privada y rigor técnico.

La resolución de esta demanda histórica pone de relieve la gran labor desarrollada por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Beniparrell, que ha liderado la tramitación técnica y burocrática, así como la sólida alianza mantenida con la Asociación de Empresarios de Beniparrell (Aembe).

Masaroca: "Un hito histórico"

El alcalde de la localidad, Voro Masaroca, quien personalmente se tomó esta actuación como una prioridad en su labor de gobierno, ha subrayado la trascendencia de esta actuación para el futuro económico del municipio: "Estamos ante un hito histórico que marca un antes y un después en la infraestructura de Beniparrell. Han sido ocho años de gestiones complejas y de un trabajo burocrático tenaz, pero este resultado demuestra que la perseverancia y el esfuerzo constante dan sus frutos. La eliminación de estos siete tendidos sobre la vía era una exigencia irrenunciable para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores. Desde el equipo de gobierno reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo y modernizando nuestras áreas industriales."

Leonardo García: "Es fruto de una estrecha colaboración público-privada"

Por su parte, el presidente de Aembe, Leonardo García, ha valorado el impacto positivo que esta mejora genera sobre el tejido productivo: "La supresión de las torres en la calzada del polígono Carrascal Oeste representa una mejora sustancial en la operatividad diaria de nuestras empresas, facilitando la circulación del transporte pesado y reforzando la competitividad del área industrial. Este éxito es fruto de una estrecha colaboración público-privada entre el ayuntamiento y Aembe, que trabajan a la par en pro del tejido industrial y el desarrollo local."

La torre en medio de la calzada antes de ser eliminada. / A.B.

Con la consolidación de este proyecto, junto con la reciente dotación de alumbrado público en el polígono San Francisco, Beniparrell afianza su posición como municipio industrial moderno, seguro y atractivo para la inversión, reafirmando la línea de actuación municipal consensuada con Aembe y orientada a la mejora continua de sus polígonos empresariales.