Violeta Sena Niubó y Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa de Alaquàs 2026

La niña Violeta Sena Niubó y el niño Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa de Alaquàs este año en los días grandes de las fiestas, el 8 y 9 de septiembre, respectivamente. Tras superar la preselección técnica, fueron elegidos en la tarde noche de este martes por el público que abarrotó el claustro del Castell y que decidió que Violeta cante el motete de la Carxofa que se dedica a la Mare de Déu de l’Olivar el próximo martes, mientras que Rubén hará lo propio en la modalidad dedicada al Crist de la Bona Mort, el próximo miércoles.

“Me hacía ilusión cantar. El año pasado era la primera vez que formaba parte del coro y este año he reunido el valor de presentarme”, manifestó a Som Alaquàs TV Violeta Sena Niubó, de 11 años y alumna del colegio Mare de Déu de l’Olivar, así como del centro autorizado de la Unió Musical. “Primero me iba aprendiendo la letra y luego, cuando me la sabía, ensayaba la canción”, explicó Rubén Camañás Parreño.

El emotivo acto, organizado la Associació d'Amigues i Amics del Cant de la Carxofa que preside Marieta Alfonso, y la Unió Musical d'Alaquàs, comenzó con la elección del ángel que cantará a la Virgen elevado desde el artefecto en forma de alcachofa, que se instala junto a la parroquia, al término de la procesión. En este turno optaban la propia Violeta, junto a María del Olivar Diana Vázquez y Héctor Navalón Vázquez, los tres preseleccionados previamente por un jurado y que cantaron a un nivel muy alto. Las dos niñas y el niño interpretaron de nuevo el fragmento del canto dedicado a la Mare de Déu de l'Olivar, pero con acompañamiento de la orquesta que dirígía Enric Parreño.

Violeta Sena Niubó y Rubén Camañás Parreño, los ángeles de la Carxofa 2026. / C. G. A.

Posteriormente, intervinieron las niñas Lucía Ruiz Lucena y Aina Forment Mañas, y el niño Rubén Camañás Parreño, que fue el elegido por el jurado popular en la modalidad dedicada al Crist de la Bona Mort, que se canta el último día de fiestas desde la alcachofa elevada instalada junto al Castell, también al término de la procesión. Los tres también destacaron por su elevada interpretación del canto dedicado al Cristo.

Los niños y niñas del Cor de la Carxofa acompañaron a los ángeles seleccionados. / C. G. A.

Tras el canto de las niñas y niñas seleccionados, llegó el momento de la votación por parte del público y el recuento de los votos. Los nervios de familiares, amigos y público, en general, fueron pasando con diferentes interpretaciones de la orquesta.

Una vez realizado el recuento se procedió a la lectura del veredicto popular, designando a Violeta y Rubén como los ángeles que los días grandes de la fiesta cantarán las composiciones dedicadas a la Virgen y el Cristo, respectivamente, quienes volvieron a interpretar los motetes con gran aplomo una vez fueron los elegidos, llevándose la gran ovación de los asistentes. Si tenían nervios, apenas lo parecía por su naturalidad en el escenario ante tanta gente.

Culminaba así un proceso de preselección técnica y de ensayos cuyo coordinador es el director del centro autorizado de la UMA, Enric Parreño, mientras que el profesor encargado de formar al grupo de aspirantes a lo largo de los meses previos es David Gomez Zambrano.

Premio de la Carxofa d'honor 2026 a la Asociación de Amas de Casa Tyrius

Asimismo, mientras se efectuaba el recuento de votos, se procedió a la entrega del galardón de la Carxofa d'Honor 2026 a la asociación de Amas de Casa Tyrius de la población, por parte del alcalde Toni Saura junto a la presidenta de la entidad Marieta Alfonso. El presidente de honor de la Associació d'Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Paco Pons, destacó la labor de Tyrius tanto en la población con su participación en numerosos actos así como en la ayuda a la entidad, sobre todo cuando ayudaron en la confección y costura de la nueva indumentaria de los ángeles en 2024, cuando implantó un nuevo diseño, obra del creador Miquel Suay.

Entrega de la Carxofa d'Honor 2026 a las Amas de Casa Tyrius. / C.G. A.

El alcalde Saura destacó la magnífica intervención de los seis niños y niñas, mientras que la presidenta de la entidad Alfonso ensalzó un evento que forma parte del patrimonio cultural d'Alaquàs y cuyo futuro se tiene que preservar de generación en generación. La edila de Cultura y Patrimonio, Marta Benlloch, también felicitó a los participantes por su gran interpretación.

Patrimonio inmaterial de l'Horta Sud

El Cant de la Carxofa es un patrimonio inmaterial de l’Horta Sud que se interpreta en siete municipios, además del barrio del Cabanyal de València y la pedanía de Castellar Oliveral, Vila-real y Caudete, fuera de la comarca y Cap i Casal. En todos se caracteriza porque un artefacto en forma de alcachofa se eleva, se abre y en el interior hay un ángel que interpreta el motete.

En tres de las poblaciones (Alaquàs, Aldaia y Silla) ha pervivido en el tiempo, mientras que en otras tres (Picassent, Catarroja y Quart de Poblet) se ha recuperado en las últimas dos décadas. Recientemente se descubrió que en Manises también existe la tradición aunque se canta sin artefacto.

Representantes de algunas de estas poblaciones y pedanías de València estuvieron este martes en Alaquàs para presenciar el acto de elección de los ángeles, así como la alcaldesa de Piles, Cristina Fornet.