La Canyada de Paterna inicia sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Fe con pregón y cabalgata

El tradicional pregón, pronunciado este año por los porteadores del Santísimo Cristo de la Fe, dio el pistoletazo de salida a unas celebraciones muy esperadas en La Canyada de Paterna en una noche cargada de ambiente festivo.

A continuación, se celebró la cabalgata, que llenó de color y animación las calles con la participación de la Reina de las Fiestas de Paterna, Elena Pla, junto a su Corte de Honor, congregando a numerosos vecinos y vecinas que se sumaron a este arranque festivo.

El acto contó también con la presencia del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a concejales del equipo de gobierno y miembros de la corporación municipal, quienes compartieron con la ciudadanía este arranque festivo en la Plaza Puerta del Sol. Este espacio se convertirá durante los próximos días en el epicentro de celebración de la mayor de los actos programados para estas fiestas.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo. durante el pregón de las Fiestas de la Canyada. / A. P.

Un calendario festivo que ha sido organizado por los Clavarios del Santísimo Cristo de la Fe de La Canyada en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna, y que invita a disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, convivencia y participación.

La jornada del viernes 4 de septiembre arrancará a las 19.00 horas con la celebración de la misa. Media hora más tarde tendrá lugar el segundo traslado del Santísimo Cristo de la Fe, uno de los actos centrales de las celebraciones religiosas.

La programación continuará en la Plaza Puerta del Sol, donde de 19.30 a 21.00 horas se ofrecerá un espectáculo infantil, patrocinado por el Ayuntamiento de Paterna. Ya por la noche, a partir de las 23.00 horas, llegará la música con una macrodiscomóvil a cargo del DJ DMR, organizada en colaboración con el consistorio.

Música y actividades infantiles el sábado

El sábado 5 de septiembre volverá a estar marcado por los actos en honor al Santísimo Cristo de la Fe. A las 19.00 horas se celebrará el tercer traslado de la imagen, mientras que media hora después la Plaza Puerta del Sol acogerá de nuevo un espectáculo dirigido al público infantil.

Una de las carrozas de la cabalgata. / A. P.

La música tomará el protagonismo a partir de las 21.00 horas con el concierto de la Agrupación Musical de La Canyada. La noche continuará con la fiesta Macro Rollazo on Tour, que comenzará a las 23.00 horas en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna.

Mascletà y procesión para cerrar las fiestas

El domingo 6 de septiembre llegará el cierre de las celebraciones con una jornada marcada por la pólvora y los actos religiosos. A las 14.00 horas se disparará una mascletà manual, uno de los momentos más esperados de las fiestas.

Por la tarde, a las 19.00 horas se celebrará la misa solemne. Posteriormente, a las 19.45 horas, tendrá lugar la procesión en honor al Santísimo Cristo de la Fe, que pondrá el punto final a las fiestas de La Canyada.