Catarroja recupera verde: 450 árboles nuevos sustituyen a los 700 arrasados por la riada

Casi dos años después de la riada que asoló Catarroja, el municipio comienza a recuperar parte de su arbolado con la plantación de 450 ejemplares de ocho especies diferentes que sustituirán a los cerca de 700 que se llevó por delante la fuerza del agua la tarde del 29 de octubre de 2024.

El consistorio, a través de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado esta semana los trabajos previos para que el verde sea el color predominante en las calles y plazas. Los operarios están realizando ya las tareas de extracción de tocones y restos de árboles afectados y preparando los alcorques, dejando los espacios en las mejores condiciones para que los nuevos árboles crezcan sin problemas, con aportación de tierra vegetal y los primeros riegos de mantenimiento.

Entre los nuevos ejemplares, se incluyen variedades adaptadas al entorno urbano como el peral ornamental, el fresno, el naranjo amargo, el granado, la adelfa o el hibisco arbóreo, seleccionados por su adecuación al entorno urbano.

Los operarios plantan un árbol en un alcorque vacío. / A. C.

Un millar de árboles

Esta es la primera fase de plantación porque está previsto que se llegue a los 1.000 nuevos árboles para recuperar la masa arbórea de antes de la dana. Esta actuación concreta, dentro del Plan Verde diseñado por la concejalía, cuenta con una partida presupuestaria de 201.219 euros, subvencionados por la Diputación de València.

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, advierte de que "recuperar el arbolado era una asignatura pendiente en Catarroja después de la dana". "Con estos primeros 450 árboles iniciamos un camino para adaptar nuestras calles y plazas. Esta inversión tiene efectos inmediatos en el confort de las calles y nos ayuda a construir un municipio más habitable", añade.

Parques públicos

Los vecinos notarán el cambio primero en las calles, con la plantación en los alcorques que quedaron vacíos y luego se acometerán los parques, que también perdieron una gran cantidad de ejemplares. Son precisamente los parques de la localidad los que más sufrieron la fuerza del agua. La reconstrucción de solo el 60% de estos espacios públicos se ha valorado en más de 10 millones de euros.

Entre las memorias elaboradas, la más cuantiosa es la del Parque Príncipe de Asturias, rebautizado como de la Solidaridad, con cuatro millones de euros. A este se suma el parque conocido como el de la Tirolina (8 de Marzo). Además, se incluye aquí la modernización del sistema de riego municipal y el resto de espacios que antes de la riada ya contaban con una importante masa arbórea.