La ciudadanía de Burjassot decide las inversiones municipales hasta el 9 de septiembre

La ciudadanía de Burjassot tiene hasta el próximo 9 de septiembre para votar las propuestas de inversión que considera prioritarias para el municipio, dentro de la campaña de Presupuestos Participativos 2026-2027 puesta en marcha por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Yolanda Andrés.

Entre las propuestas declaradas viables y que han llegado a esta última fase está la mejora del parque de Cantereria como refugio climático, con la instalación de elementos de sombra y la reparación de la zona de baloncesto; la mejora de la iluminación y la pintura del aparcamiento de Las Palmeras; la reforma del pipican del Paseo Rajolar, reforzando sus cerramientos para evitar que los animales puedan escaparse; y la prolongación del espacio ciclopeatonal frente al IES Vicent Andrés Estellés, incorporando una zona renaturalizada y de refugio climático, así como un espacio reservado para autobuses escolares.

Para participar en la votación se accede a la plataforma Burjassot Participa, alojada en la web municipal, consultar las propuestas viables y seleccionar aquellas que se quieran apoyar. Cada persona puede votar un máximo de dos propuestas y, para completar el proceso, es necesario identificarse mediante el DNI y disponer de una dirección de correo electrónico válida. La participación está abierta a las personas mayores de 16 años empadronadas en Burjassot, que también han podido participar en las distintas fases de una campaña que comenzó el pasado mes de mayo.

Con el cierre de las votaciones el 9 de septiembre, los Presupuestos Participativos 2026-2027 entrarán en su última etapa. El 16 de septiembre se harán públicos los resultados de la consulta, con las propuestas que hayan obtenido un mayor respaldo por parte de la ciudadanía.