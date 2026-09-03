Los clavarios de Sant Onofre de Quart de Poblet distinguirán a Juanfran Pérez Llorca, Susana Camarero y Amparo Folgado

La Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre, la Clavaría más antigua de Quart de Poblet, celebrará este sábado 5 de septiembre una de las jornadas más representativas del calendario cultural y festivo del municipio: el Acto Institucional de Entrega de Distinciones Honoríficas y la posterior Passejà de Sant Onofre, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Este acto reconocerá la trayectoria, el compromiso y la contribución de diferentes personalidades e instituciones al desarrollo social, cultural, turístico y festivo de la Comunitat Valenciana, tres de los cuales son líderes del Partido Popular. La ceremonia comenzará a las 20 horas, en la sede de la Clavaría, situada en la calle Mare de Déu del Pilar, 7, de Quart de Poblet.

Gran presencia del gobierno autonómico

La primera distinción será entregada por José Manuel Camarero Benítez, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, e Israel Martínez Fernández, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana. El reconocimiento será recibido por Ricardo Caballer, de Pirotecnia Ricasa, como referente del sector pirotécnico valenciano.

La segunda distinción será entregada por José Salvador Tárrega, director general de Participación de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, y Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. Recibirá esta medalla Amparo Folgado Tonda, alcaldesa de Torrent y diputada.

La alcaldesa Cristina Mora con el presidente de los clavarios de Sant Onofre de Quart, Víctor Pérez. / Fotur

La tercera distinción será entregada por María Isabel Sáez Martínez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, junto con Marisol Conde Fernández, comisaria jefa de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana. El galardonado será José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana.

La cuarta distinción será entregada por Cristina Mora Luján, alcaldesa de Quart de Poblet, y Víctor Pérez, presidente de FOTUR. Recibirá el reconocimiento Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

La quinta distinción será concedida a Juanfran Pérez Llorca, President de la Generalitat Valenciana, y será entregada por Cristina Mora Luján y Víctor Pérez. En su nombre y representación, recogerá la medalla Nuria Martínez Sanchis, consellera de Justicia, Transparencia y Participación.

Habrá una sorpresa

Además, durante el acto se anunciará una sorpresa en directo, cuyo destinatario se dará a conocer entre las personas presentes.

Entre otras autoridades y representantes presentes estará Vicente Ripoll Gimeno, Director general del Institut Valencià de la Joventut y Presidente del Comité Ejecutivo de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ); Marisol Conde Fernández, Comisaria Jefa de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana; Juanjo Carbonell, Secretario General de Fotur; Francisco Rodríguez, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV); Juanjo Talavan Salguero, CEO de Bigsound Festival, entre otros.

Colaboran: Fotur, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, L´Exquisit, Valencia Turisme, Visit Valencia, VP Cultural, Ayuntamiento Quart de Poblet, VFV, Hochatería Daniel, Coca-Cola, Amstel, Carrefour, Pirotecnia Peñarroja y Pirotecnia Ricasa.