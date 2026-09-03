La Diputación subvenciona el sistema de megafonía en cinco municipios de l'Horta Sud

Paiporta, Picanya y Alfafar son tres de los municipios que contarán con una ayuda de la Diputación de València para instalar sistemas de megafonía que permitan advertir de catástrofes naturales. A ellos se suman Beniparrell y Massanassa, también afectados por la dana, que ubicarán estos dispositivos de comunicación a la población en sus polígonos industriales.

La corporación provincial ha concedido ayudas por valor de 20 millones de euros para que los municipios valencianos se preparen ante las catástrofes naturales como incendios o riadas. Entre otras actuaciones, 145 municipios adquirirán todoterrenos por un valor total de 7,3 millones; 117 destinarán 3,5 millones a la creación de espacios frescos para la adaptación climática y 111 comprarán grupos electrógenos con una inversión de 2,1 millones para garantizar el funcionamiento de servicios municipales durante emergencias.

Además, 28 poblaciones invertirán 1,1 millones en mejoras de los sistemas de drenaje y 88 destinarán un millón a la mejora e instalación de hidratantes. Igualmente, los municipios también invertirán en sistemas detección temprana (910.454 euros), planes de prevención (858.249 euros), máquinas de desbroce y trituradoras (716.945 euros), señalización de vías de evacuación (628.476 euros), bombas de achique (427.843 euros), y formación (211.740 euros).

Sistema de megafonía

Entre las medidas incluidas en los planes específicos, destaca la instalación de megafonía en 26 municipios, entre ellos algunos de los afectados por la dana de octubre de 2024 como Paiporta, Picanya, Benetússer, Alfafar, Buñol y Algemesí. Otras localidades como Beniparrell y Massanassa instalarán estos sistemas de comunicación a la población en sus polígonos industriales.

En el caso de Paiporta, la ayuda de 121.711 euros irá destinada íntegramente a esta megafonía. Por lo que se refiere a Algemesí, se invertirá prácticamente toda la ayuda, 111.848 euros, en este sistema de comunicación que tendrá cobertura en toda la población y dispondrá de tres consolas de control en puntos estratégicos: central de Policía, Ayuntamiento y el Carrascalet, la zona más alta del municipio. Actualmente, se encuentra en la fase de inicio de la instalación.

También destacan otras medidas concretas de prevención como la instalación de barreras en zonas inundables en Llíria, la compra de desfibriladores en Meliana, la aplicación Es-Alert municipal en Daimús, la instalación de pararrayos en Senyera o la compra de material como trajes ignífugos y de agua en Moncada.

“Se trata de estar preparados ante lo que pueda venir”, ha destacado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, al tiempo que ha defendido este plan de prevención como “una herramienta que permite a los ayuntamientos tramitar con agilidad las ayudas y destinarlas a lo que realmente necesitan”.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha subrayado que “todas estas actuaciones de los ayuntamientos permitirán responder mejor ante situaciones de riesgo y a minimizar sus consecuencias y por lo tanto, contribuyen a una provincia más segura para la ciudadanía y los espacios naturales”.