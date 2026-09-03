El Ministerio concede a Torrent 35,7 millones para reparar el polígono Mas del Jutge dañado por la dana

Torrent contará con 35,7 millones de euros para reconstruir el polígono industrial Mas del Jutge tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024. El Ministerio de Política Territorial ha concedido al Ayuntamiento una subvención por el mismo importe que el proyectado por el ayuntamiento para acomerter las mejoras que los empresarios han estado demandando para recuperar el motor económico de la ciudad y medidas de seguridad como muros y protecciones mediante escolleras.

La resolución establece que la aceptación queda condicionada a la obtención definitiva de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, puesto que el proyecto contempla la estabilización de las laderas de los barrancos del Poyo y l’Horteta.

El estado del polígono industrial tras la dana. / A. T.

La actuación responde a los importantes daños ocasionados por la dana en el entorno del polígono industrial como, deslizamientos de ladera, socavones, deterioro de firmes, roturas de colectores y pérdida de funcionalidad de diferentes infraestructuras.

Muros y protecciones

De igual modo, la memoria recoge intervenciones de estabilización y protección frente a la erosión fluvial en diferentes puntos, entre ellos las zonas próximas a la calle Mas del Jutge, el aparcamiento público de la calle El Palmar, el puente de la calle Teixidors, el tramo comprendido entre las calles Llibrers y Hort de Soriano y la calle Tonellet. También contempla la reposición de elementos de equipamiento urbano, redes de servicios, firmes y pavimentos dañados.

La ladera del barranco. / A. T.

En concreto, el capítulo destinado a la estabilización de laderas y protección contra inundaciones asciende a 18.772.018,30 euros. Las actuaciones se distribuyen en siete tramos de los barrancos del Poyo y l’Horteta. Entre las intervenciones de mayor cuantía se encuentran las de la calle Tonellet, entre los números 38 y 84, con 5.753.991,23 euros, y el tramo del barranco del Poyo entre Auto Rápid Torrent y el puente de Quatre Camins, con 4.913.639,35 euros.

Las soluciones técnicas incluyen muros y protecciones mediante escollera, sistemas de drenaje y geotextiles, además de otras actuaciones destinadas a mejorar la estabilidad de los taludes y su resistencia frente a futuras avenidas. La propia memoria advierte de que, debido al carácter de emergencia de la actuación, será necesario completar posteriormente determinados estudios geotécnicos y la definición constructiva de las soluciones.

Desperfectos en el firme de las calles. / A. T.

Urbanización de viales

El segundo gran bloque del proyecto corresponde a la urbanización de los viales del polígono y sus accesos desde la A-7 y la CV-36, con un presupuesto de 3.775.458,68 euros. Incluye trabajos previos y demoliciones, firmes y pavimentos, zonas verdes, señalización y defensas, alumbrado, saneamiento, la reparación de la calle Mas del Jutge 2ª y actuaciones en la acera junto al aparcamiento público de la calle El Palmar.

El acceso al polígono desde la CV-36 estuvo también afectado debido a que ese puente fue durante meses el único acceso a Torrent para camiones y vehículos, y se utilizaba como desvío de la A7 cuando estuvo cortada al caer los dos puentes a la altura del barranco de Gallego.

Una vista del estado del barranco. / A. T.

Además, la memoria contempla 327.987,90 euros para la reposición de servicios afectados, incluyendo redes de saneamiento y pluviales, agua potable, telecomunicaciones y alumbrado, junto con partidas específicas para gestión de residuos y seguridad y salud. El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 34.422.205,57 euros, mientras que el coste máximo total subvencionable alcanza los 35.720.832,64 euros.

Compromiso con los empresarios

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “esta aceptación supone un paso decisivo para avanzar en la reconstrucción de una zona industrial fundamental para Torrent. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para presentar un proyecto completo que no se limite a reparar los daños, sino que permita recuperar la seguridad y funcionalidad de las infraestructuras afectadas por la dana”.

Además, Folgado señala que esta actuación responde al compromiso adquirido por el consistorio con la Asociación de Empresarios de Torrent (ASET) y con los propios vecinos de la ciudad, que utilizan a diario la carretera principal del Mas del Jutge, una de las vías más afectadas, cuyos efectos se hacen notar especialmente en el día a día, desde la dana.

El plano de las actuaciones previstas en el polígono. / A. T.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “la magnitud de los daños exigía una actuación integral y técnicamente rigurosa. El proyecto aborda tanto las laderas de los barrancos como los viales, los accesos y los servicios afectados, y ahora contamos con la aceptación del Ministerio para continuar avanzando en la recuperación del polígono Mas del Jutge”.

El proyecto establece un plazo estimado de ejecución de 24 meses, si bien la memoria precisa que se trata de una estimación debido al carácter de emergencia de la actuación y a la necesidad de desarrollar determinados estudios y proyectos constructivos durante el proceso.

La actuación constituye así uno de los principales proyectos de reconstrucción de Torrent tras la dana y permitirá abordar de manera conjunta la recuperación de las infraestructuras municipales dañadas en el entorno del polígono industrial Mas del Jutge.