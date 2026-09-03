El Museu de l’Horta Sud alberga una formación en IA dirigida a la gestión cultural

Con el objetivo de ofrecer más herramientas a los sectores culturales, que fueron duramente castigados por la dana, y a los equipos responsables de la gestión municipal en esta materia, el Museu de l’Horta Sud Josep Ferris March acoge una innovadora formación en inteligencia artificial, que organiza la asociación Viver Creatiu, con la colaboración de la fundación Valgrai y la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Con el título de “IA para profesionales de la gestión cultural”, la entidad, con sede en la comarca, ha promovido un proyecto, que cuenta con una subvención de 25.200 euros de la Dirección General de Innovación de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. De hecho, esta iniciativa recibió la mayor puntuación de la convocatoria de ayudas de este año.

La formación se impartirá del 14 de septiembre al 21 de octubre, de lunes a jueves de 16.30 a 19.30 horas, en Museu Comarcal de l'Horta Sud (calle Mare de Déu de l'Olivar 30 de Torrent), excepto alguna sesión que albergará la Mancomunitat de l’Horta Sud. Está dirigida a profesionales de la gestión cultural pública y privada, agrupaciones profesionales de artistas y gabinetes municipales de comunicación, entre otros. La asistencia es completamente gratuita.

“La inteligencia artificial ha revolucionado la forma de trabajar y, bien utilizada, puede ser una herramienta de mejora en la gestión cultural. No obstante, el uso de la IA tiene límites muy claros, a raíz de la nueva legislación europea, que debemos conocer y que se va a impartir en estos cursos”, explica el presidente del Museu de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

De hecho, el temario incluye formación práctica sobre el Reglamento Europeo 2024/1689 de Inteligencia Artificial (RIA o EU AI Act), que entró en vigor el pasado 2 de agosto y que constituye el primer marco legal obligatorio del mundo para regular el uso y el desarrollo de esta tecnología.

El público asistente al foro de la IA dirigido a empresas. / Jesus Orrico

“En esta formación no se trata de sustituir la actividad creativa por IA, sino de aprender a utilizar herramientas que simplifican algunos procesos repetitivos que no aportan valor añadido a la creación artística, para agilizar la gestión”, añade el director de Viver Creatiu, Xavier Ferrer Serra.

Tres módulos formativos

Poniendo el objetivo en la gestión cultural, el programa consta de 70 horas, que se han organizado en tres módulos: “IA aplicada a la Comunicación Creativa e Institucional”, que imparte Begoña Vilata Martínez; “IA aplicada a la Marca Personal y Comunicación Digital”, a cargo de Karina Victoria Alberola, e “IA para la Gestión y Mediación Cultural”, cuyo docente es Xavier Ferrer Serra.

Las plazas son limitadas, la asistencia es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través del formulario https://forms.gle/c7DcDkJ9wywJji5BA. Las personas que participen obtendrán un certificado oficial avalado por la Fundación Valgrai.

Esta acción continúa la colaboración que Viver Creatiu ha establecido con la Mancomunitat de l’Horta Sud y el Museu de l’Horta Sud a raíz de la dana y que ya se plasmó en acciones previas como el Foro de la IA, dirigido a empresas, y diferentes sesiones educativas para divulgar la figura de Gabriel Cualladó.