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Ocho gimnastas del Club Gimnasia Abetmar Burjassot representan a España en el Mundial de Gimnasia Aeróbica 2026

Los deportistas competirán en diversas modalidades individuales y por equipos en las categorías Youth, Júnior y Sénior.

Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica en Soria.

Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica en Soria.

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Redacción Levante-EMV

Burjassot

El Club Gimnasia Abetmar Burjassot vuelve a competir entre la élite internacional de la gimnasia aeróbica. Ocho de sus gimnastas han sido seleccionados para formar parte del equipo español que competirá en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica 2026, una cita especialmente significativa que, este año, se celebra en España, en el Navarra Arena de Pamplona.

La competición mundialista comenzará el viernes 4 de septiembre, con las categorías Youth y Júnior, que se disputarán hasta el domingo 6. Posteriormente, del 11 al 13 de septiembre, llegará el turno de la categoría Sénior, completando diez días en los que Pamplona se convertirá en el epicentro internacional de la gimnasia aeróbica.

La representación del club burjassotense en la selección española estará formada por Briana López, en categoría Youth; Ivana Carrión y Maryam Abdouni, en Júnior; y Martina Gil, Valeria Machuca, Carles Guillem, Nacho Viguer y Piero González, en Sénior.

Los ocho gimnastas competirán formando parte del equipo español en diferentes modalidades. Briana López participará en trío y grupo; Ivana Carrión lo hará en individual, pareja y grupo, mientras que Maryam Abdouni competirá en trío. En categoría Sénior, Martina Gil participará en individual, pareja y grupo; Valeria Machuca y Carles Guillem competirán en pareja, trío y grupo; Nacho Viguer lo hará también en pareja, trío y grupo, y Piero González formará parte del grupo español.

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El Mundial reunirá en Pamplona a algunos de los mejores especialistas internacionales de gimnasia aeróbica, en una oportunidad excepcional para que los representantes del club de Burjassot compitan al máximo nivel y, además, puedan hacerlo ante el público español. La presencia de ocho deportistas de Abetmar en una competición de este nivel supone un nuevo hito para el club y refleja el trabajo desarrollado durante años tanto por los gimnastas como por el equipo técnico, las familias y todas las personas vinculadas a la entidad deportiva.

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