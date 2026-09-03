Ocho profesionales y amateurs componen el jurado del Concurso de Pimentó amb Tonyina d’Alaquàs

La asociación Cor de Vila de Alaquàs ya ha designado a las personas que componen el jurado del III Concurs de Pimentó amb Tonyina José A. Murillo, que se celebra este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 11 horas. Un total de ocho personas, entre profesionales de la cocina, amateurs y representantes del ámbito asociativo, serán las encargadas de evaluar las muestras.

El concurso, patrocinado por Caixa Popular, se ubicará en la sede de la asociación el Cullerot (calle Mayor), que colabora en la iniciativa, al igual que los negocios ‘Sabors de Mercat’, ‘el Mercaet’ y ‘Tomás y Peris’, así como el ilustrador Iván García Aguado y el diseñador gráfico Ramón Cosme. La actividad rinde homenaje póstumo a José A. Murillo “Muri”, vicepresidente de Cor de Vila y socio del Cullerot, que falleció el 8 de julio de 2024 en accidente de tráfico.

El jurado de 2026 está presidido nuevamente por Isabel Cosme Paredes, directiva de Cor de Vila, e integra a ocho personas. El grupo presenta incorporaciones como el director de Quaderns d’Investigació, Enric Juan Redal; la concejala de Mercados, Elena Solís Camps; la exdirectora de la Universitat Popular, Cefe Marcos Percuho; el directivo de Amics de la Cordà, José Maria Aguilar Ferrer, o el presidente de Poemes de l’Olivar, Antón Martínez Palop. Y repiten de anteriores ediciones el hostelero Xavi Alfonso Alfonso, y la representante de Dones Esmorzadores, Diana Muñoz Fernández.

Jurado. / Cor de Vila

La inscripción puede hacerse hasta el día 4 de septiembre a las 12 de la noche en el correo electrónico cordevilaalaquas@gmail.com o enviando un mensaje de WhatsApp al 609623430. Las personas participantes tendrán que aportar una muestra de medio kilo de ‘pimentó amb tonyina’ a las 11 de la mañana del sábado, 5 de septiembre, elaborado con tomate, pimiento, ‘tonyina de salmorra’ y piñones como ingredientes de base. El jurado evaluará sabor, color, cocción y elaboración tradicional. Los galardones se entregarán a las 12.30 horas, seguidos de una degustación popular.

Premios en metálico

El concurso tiene dos modalidades de participación, individual y colectiva, incluyendo en la segunda a asociaciones, peñas, grupos y también bares y restaurantes. Los galardones incluyen dotación económica gracias al patrocinio de Caixa Popular, además de un diploma diseñado por Iván García Aguado y otros regalos.

-Modalidad individual:

Primer premio: 100 euros aportados por Caixa Popular y un almuerzo para dos personas en “el Mercaet”.

Segundo premio: 75 euros aportados por Caixa Popular y un juego de cazuelas de barro artesanales con el sello del siglo XV, que dona el Cullerot.

Tercer premio: 50 euros aportados por Caixa Popular y un juego de cazuelas de barro artesanales con el sello del siglo XV, que dona el Cullerot

-Modalidad para asociaciones, grupos y locales de hostelería:

Premio: 100 euros aportados por Caixa Popular y aperitivo para dos personas en Sabors de Mercat.

*Pies de foto: degustación del jurado en ediciones anteriores.