La Oficina Verde de Paiporta retoma el servicio para ayudar a la ciudadanía a ahorrar en la factura energética

El Ayuntamiento de Paiporta retoma el servicio de la Oficina Verde, un recurso municipal gratuito que ofrece a la ciudadanía asesoramiento e información para reducir el consumo energético, ahorrar en la factura eléctrica y avanzar hacia hábitos de consumo más sostenibles.

La primera cita de esta nueva etapa tendrá lugar el próximo 17 de septiembre. En total, el servicio ofrecerá 15 atenciones quincenales, que se celebrarán los jueves por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, con dos citas cada 30 minutos. Las primeras fechas programadas son el 17 de septiembre, 1, 15 y 29 de octubre, 12 y 26 de noviembre y 10 de diciembre.

Las vecinas y vecinos interesados ya pueden solicitar cita previa a través de la página web municipal de la Oficina Verde, https://www.paiporta.es/va/pagina/oficina-verda.

El concejal de Medio Ambiente, Óscar Pellicer, ha destacado que “la Oficina Verde es una herramienta muy útil para que los vecinos y vecinas puedan conocer mejor cómo funciona su consumo energético y encontrar opciones para reducir el gasto de la factura”. Pellicer ha señalado que “muchas veces, pequeños cambios en la contratación o en los hábitos de consumo pueden suponer un ahorro importante a lo largo del año, y desde el Ayuntamiento queremos facilitar que la ciudadanía tenga esta información y este asesoramiento”.

Oficina verde de Paiporta. / 5

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha remarcado que “facilitar el ahorro a las familias y, al mismo tiempo, fomentar un consumo más responsable son dos objetivos que van de la mano”. Ciscar ha subrayado que “el Ayuntamiento continuará trabajando y desarrollando políticas que contribuyan a la sostenibilidad del municipio, a la reducción del consumo energético y a la lucha contra el cambio climático”.

Ahorro para las familias

La Oficina Verde se puso en marcha a finales de 2020, impulsada por la concejalía de Medio Ambiente, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía información y orientación en materia de energía. Desde sus inicios, el servicio ha abordado cuestiones relacionadas con la contratación de los suministros, los hábitos de consumo y las alternativas vinculadas a las energías renovables.

El asesoramiento facilita que las familias puedan identificar las opciones que mejor se adaptan a sus necesidades y tomar decisiones más informadas sobre su consumo energético, tanto en lo relativo a las condiciones de contratación como a la incorporación de soluciones de energía renovable.

La puesta en marcha de la Oficina Verde se enmarcaba, además, en el compromiso del Ayuntamiento con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo de políticas de sostenibilidad. En aquella primera etapa, el servicio se estrenó con talleres participativos sobre la factura de los suministros y la energía solar fotovoltaica, con especial atención a las posibilidades de autoconsumo y a los incentivos municipales para la instalación de placas solares.

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Con la reanudación de la Oficina Verde, el Ayuntamiento recupera un servicio orientado a proporcionar herramientas prácticas a la ciudadanía y refuerza las políticas municipales dirigidas a un modelo energético más eficiente y sostenible.