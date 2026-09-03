Obras
Paterna renovará la pasarela que conecta Santa Rita con Fuente del Jarro por más de 300.000 euros
Las obras comenzarán en septiembre, mantendrán la estructura de madera e incorporarán iluminación para mejorar la seguridad de este paso sobre el barranco de la Font
El Ayuntamiento de Paterna renovará la pasarela ciclopeatonal que conecta el barrio de Santa Rita con el parque empresarial Fuente del Jarro, una infraestructura que permite atravesar el barranco de la Font a pie o en bicicleta. Los trabajos comenzarán previsiblemente durante el mes de septiembre y supondrán una inversión superior a los 300.000 euros.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha anunciado la actuación a través de un vídeo en el que explica que se trata de unas obras de renovación que permitirán conservar la imagen característica de esta infraestructura. La intervención ha sido adjudicada a Pavasal por 264.483 euros, frente a un presupuesto base de 267.155 euros, y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.
Sagredo destacaque «lo que vamos a hacer es transformar» la pasarela, aunque precisa que no se sustituirá su elemento más reconocible: «vamos a mantener su característica estructura de madera y, además, incorporaremos iluminación para que sea más segura y agradable para todos».
La actuación permitirá, por tanto, conservar la estructura de madera de la pasarela al tiempo que se introducen mejoras destinadas a reforzar las condiciones de seguridad y comodidad de quienes utilizan este itinerario. El nuevo sistema de iluminación tendrá especial incidencia durante las horas de menor visibilidad.
Una conexión entre Santa Rita y Fuente del Jarro
La pasarela constituye una conexión directa entre Santa Rita y Fuente del Jarro y facilita los desplazamientos no motorizados entre el barrio y una de las principales áreas empresariales de Paterna. La infraestructura salva el barranco de la Font y forma parte de los itinerarios peatonales y ciclistas que conectan diferentes zonas del municipio.
En su intervención, el alcalde incide precisamente en la importancia de la infraestructura para «movilidad, seguridad y conectividad», tres de los objetivos que persigue la actuación.
El proyecto de restauración fue licitado por el Ayuntamiento de Paterna en abril de este año. El contrato contemplaba inicialmente un valor estimado de 320.586 euros y finalmente fue adjudicado a Pavasal por 264.483 euros.
La actuación permitirá así renovar una infraestructura de uso cotidiano sin alterar su aspecto más característico, incorporando mejoras que buscan hacer más seguro y cómodo el paso entre Santa Rita y Fuente del Jarro.
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