El PP de l'Horta Sud da el disparo de salida en Xirivella al curso decisivo electoral

Si hay una fecha fijada en el calendario para dar inicio al curso político del PP en l'Horta Sud esa es el día de la fiesta popular de Xirivella con motivos de sus celebraciones patronales. Este año, más de 300 personas acudieron al evento organizado por la alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual, también presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bajo la carpa popular se dieron cita la consellera de Cultura y xirivellera de pro, Carmen Ortí, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, así como el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, y portavoces de numerosas localidades de la comarca como Quart de Poblet, Raul Esteban; Aldaia, Felipe Rentero; Alaquàs, Vicent Cervera, o Paiporta, Chelo Lisarde, entre otros.

También acudieron a la cita exalcaldes populares como Vicente Ibor, Carmen Jávega, Enrique Ortí, Vicent Hernándis o Rafa Pérez. En total, más de 300 personas repartidas en corrillos donde no faltó una cierta euforia por el éxito de asistencia a las manifestaciones por Ceuta pero tampoco las dudas sobre las posibles listas electorales locales y los criterios del partido para ratificar o no a los actuales portavoces de la comarca. Se echaron de menos algunas ausencias importantes de municipios referentes de la comarca pero la satisfacción en Bartual era palpable. Una figura al alza para no perder de vista en los próximos años.