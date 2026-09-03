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Quart de Poblet refuerza la presencia policial durante las Fiestas 2026 para garantizar la seguridad

Del 4 al 13 de septiembre se establecen refuerzos específicos en todas las franjas horarias

La alcaldesa Cristina Mora, junto a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Brigada Municipal en el recinto de los conciertos de las Fiestas 2026

La alcaldesa Cristina Mora, junto a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Brigada Municipal en el recinto de los conciertos de las Fiestas 2026 / A.Q.P.

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Redacción Levante-EMV

Quart de Poblet

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha celebrado una reunión con los responsables de los cuerpos policiales para acordar el refuerzo de efectivos en el dispositivo especial previsto para las fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos, que se celebran del 4 al 13 de septiembre.

La sesión de coordinación, entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, tiene como objetivo organizar un dispositivo de seguridad que cubra todos los actos previstos, con especial atención a los puntos de mayor afluencia, zonas de ocio familiar y accesos al recinto de conciertos, en todas las franjas horarias.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha presidido la Junta Local de Seguridad donde se han abordado las principales líneas de actuación entre las que destacan el refuerzo de efectivos, el incremento de patrullas preventivas y de proximidad, así como los puestos de emergencia y servicios de atención ciudadana. En este sentido, se establecerá un canal de comunicación y coordinación con los Puntos Violeta, desplegados durante los conciertos en Roll de les Eres, en colaboración con la Brigada Municipal.

De esta forma, la coordinación operativa será continua entre Policía Nacional y Policía Local, y se reforzará la seguridad en espacios de ocio, actividades culturales y desfiles, así como en puntos de información para ciudadanos y visitantes.

Asimismo, el recinto de fiestas donde se llevarán a cabo los conciertos contará con una mayor presencia policial para evitar, entre otras acciones, la entrada de botellas de cristal y vidrio.

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Se recuerda a la población que, durante las fiestas, se mantendrán canales de información abiertos a través de las redes oficiales del Ayuntamiento y del cuerpo de seguridad, con avisos sobre cambios de itinerarios, horarios y recomendaciones de seguridad.

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