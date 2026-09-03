Rocío Carrasco expondrá los trajes de Rocío Jurado en Meliana

"La más grande" estará en Meliana. Lo hará a través de su hija, Rocío Carrasco, que expondrá los trajes de Rocío Jurado en la feria Fimel de Meliana, que se celebrará del 2 al 4 de octubre.Así lo anunció este miércoles la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, durante la presentación de la 26 edición de la Feria Agrícola, Comercial y Gastronómica del municipio en el monasterio de San Miguel de los Reyes.

Cullera se convirtió hace poco más de un año en el primer municipio que exhibía una exposición del vestuario de Rocío Jurado fuera del museo oficial ubicado en Chipiona (Cádiz). Ahora, la muestra, que viene acompañada de un espectáculo musical, se ha convertido en itinerante y encabezará la programación cultural de Fimel. No es la única novedad, Meliana también recuperará el tiro y arrastre, vinculado a la agricultura, que también se da visibilidad en esta feria, que comenzó siendo agrícola.

Homenajeados de FIMEL junto a Pedro Cuesta diputado de deportes y turismo , Trinidad Montañana, alcaldesa de Meliana , Mayka Raga concejal de comercio y FIMEL , Rubén repiso concejal de agricultura y Jesús Arrue el artista del cartel de este año / A.M.

Montañana anunció la programación en una acto que contó con la presencia de la directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, Marta Alonso Rodríguez, quien puso en valor el carácter patrimonial de la Feria.También asistió la concejala de Comercio, Ferias y Mercados, Mayka Raga, y el concejal de Agricultura, Rubén Repiso. La convocatoria congregó a una nutrida representación institucional y social, respaldada por el diputado provincial de Turismo, Pedro Cuesta, así como por destacados miembros de la sociedad valenciana, el tejido asociativo comarcal y entidades empresariales y culturales de la Comunitat Valenciana.

Cartel de la 26 edición de Fimel de Jesús Arrúe. / J.A.

Durante la presentación, Trinidad Montañana definió a FIMEL como «la decana comercial de l’Horta Nord» y reivindicó que «el comercio de proximidad y el sector agrario son dos motores inseparables que hay que cuidar todo el año», apoyados por campañas de bonos y sellos como Meliana. Cor d’Horta. Por su parte, Mayka Raga destacó la evolución ferial hacia un modelo «vivo y cercano para toda la familia», mientras que Rubén Repiso reivindicó el valor del campo local y el consumo de proximidad «como garantía de futuro para nuestros agricultores».

Homenajes y atractivos culturales

Fimel 2026 rendirá homenaje a tres personalidades locales:

• José Felipe Civera Martínez, a propuesta del ayuntamiento, por una su gran laboral en la asociación belenista de Meliana que este año celebra su 50 aniversario, además de empresario del sector sanitario.

• Pelegrí Marco Ruiz, a propuesta de la asociación de comerciantes (MAC), por más de 40 años al frente de la centenaria Carnisseria Pele.

• Paco Orts Ruiz, a iniciativa del Consell Agrari, por sus raíces en el Barrio de Roca y su defensa de la huerta.

Trini Montañana le regala a la directora General de Patrimonio, Marta Alonso, una serigrafía con la obra del cartel. / A.M.

Presentación del cartel con guiño a Nolla

Durante el acto en San Miguel de los Reyes también se presentó el cartel de Fimel, obra de Jesús Arrúe. "Un cartel que refleja el mosaico Nolla y Salvador Escrivá, y la tradición de la huerta valenciana bajo la mirada profunda del ojo que todo lo ve trasluciendo la visión al campo y las tradiciones de nuestra tierra. Homenaje también a la cultura del antes y después de esa misma para que nunca se pierda, explicó su autor.