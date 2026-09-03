El Seprona abre investigación sobre la muerte de un perro por envenenamiento en Picassent

El Ayuntamiento de Picassent y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han intensificado la coordinación tras el episodio de posible envenenamiento detectado en la urbanización El Pedregal. En el marco de las actuaciones se ha localizado un segundo posible cebo envenenado en la misma zona, aunque las primeras informaciones apuntan a que ambos fueron colocados en el mismo periodo de tiempo y corresponderían a un mismo episodio.

El Seprona mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar la naturaleza de la sustancia utilizada. Paralelamente, la Policía Local ha reforzado la vigilancia preventiva en la urbanización.

Cebo envenenado. / L-EMV

En las últimas 48 horas se han mantenido reuniones entre responsables municipales y el Seprona para analizar la situación y mejorar la coordinación. El concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Juanfran Albert, ha explicado que «desde que tuvimos conocimiento de los hechos hemos mantenido contacto con el Seprona y estamos colaborando en todo aquello que pueda contribuir a esclarecer lo ocurrido y prevenir que pueda repetirse».

Segundo cebo

Albert ha señalado también que la aparición del segundo posible cebo no implica que se haya producido un nuevo episodio. «Por la información de la que disponemos hasta ahora, todo apunta a que ambos fueron colocados en el mismo periodo de tiempo y en una zona muy concreta. Ahora debemos esperar a que la investigación y los análisis determinen exactamente qué ocurrió y qué sustancia se utilizó».

Desde el área de Bienestar Animal se solicita la colaboración ciudadana y se recomienda mantener una precaución razonable, especialmente en las zonas más alejadas del núcleo urbano, así como comunicar a la Policía Local cualquier elemento o situación inusual que pudiera resultar de interés.