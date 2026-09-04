Andrés Campos da el paso en Torrent: se presenta a las primarias del PSPV para disputar la alcaldía en 2027

El PSPV-PSOE ha abierto este viernes, 4 de septiembre, el plazo para la presentación de candidaturas a las primarias para elegir alcaldables a las elecciones municipales de 2027 de 31 grandes municipios de la Comunitat Valenciana, que finalizará el lunes con la proclamación donde solo haya una, o el 26 de septiembre donde haya que votar por haber más de una.

Uno de esos municipios es Torrent, por lo que el PSPV-PSOE de Torrent ya ha puesto en marcha el proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027 y ya cuenta con un primer aspirante. Andrés Campos ha anunciado este viernes a sus compañeros de partido que presentará su candidatura, confirmando así el paso que Levante-EMV avanzó en exclusiva el pasado julio.

“Quiero compartir contigo una decisión importante: voy a dar un paso adelante y presentar mi candidatura para ser candidato socialista a la Alcaldía de Torrent”, ha comunicado Campos directamente a los afiliados de la agrupación, donde formalizará su candidatura a lo largo de esta tarde.

El anuncio coincide con la apertura oficial del calendario interno. La Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE ha incluido a la Agrupación Socialista de Torrent entre las que celebrarán primarias durante este mes de septiembre para elegir cabeza de lista a las municipales de mayo de 2027.

Campos: "Creo que es un momento para estar a la altura"

Campos ha formalizado su decisión a través de un mensaje dirigido personalmente a sus compañeros de partido. En él asegura afrontar el proceso “con serenidad, ilusión y un profundo sentido de la responsabilidad”.

“Creo que es un momento para estar a la altura, escuchar, debatir y participar”, sostiene el aspirante, que pone también el acento en la necesidad de cohesionar las diferentes sensibilidades existentes dentro de la agrupación. “Tenemos sensibilidades distintas, y eso forma parte de nuestra riqueza, pero debemos saber convertirlas en fuerza colectiva y avanzar en este proceso más unidos”, señala antes de cerrar su mensaje con un directo "cuento contigo" dirigido a la militancia socialista.

El procedimiento comienza este mismo 4 de septiembre. El plazo para registrar precandidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre a las 12 horas. Después llegará la fase de recogida y presentación de avales, que se desarrollará entre el 9 y el 16 de septiembre.

Todo parece indicar que Campos será el único aspirante, pues el PSPV-PSOE de Torrent habría alcanzado un acuerdo interno para que el actual portavoz socialista Andrés Campos sea el candidato que lidere la lista de los socialistas y que se mida a la alcaldesa del PP Amparo Folgado, tal como informó este periódico el pasado junio.

Su candidatura llevaba meses circulando en el ámbito político local desde el acto, en febrero pasado, del 90 aniversario de la fundación del PSPV torrentino, en el que recibió el respaldo del excalde Jesús Ros y de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. Desde entonces se habría conformado, con el aval de Ros, la existencia de un amplio consenso interno alrededor del actual portavoz, que le ha impulsado a presentarse a primarias para liderar la candidatura.

Las primarias, si las hay en el caso de que se presentara otro candidato, aunque parece improbable por el consenso alcanzado entorno a Campos entre los dos sectores (el oficial y el crítico) en el que está dividido el partido a nivel local -la secretaria general Nati Fajardo venció por solo dos votos a la otra aspirante Trini Castelló-, no las ve como un enfrentamiento interno, si no que servirían para "fortalecer" el partido de cara el futuro.

«Si hay otros compañeros o compañeras que deciden presentarse, tendrán todo mi respeto. Después de las primarias estaremos todos juntos», resaltaba en una entrevista con Levante-EMV donde anunció su intención de ir a las elecciones internas.

Primarias el 26 de septiembre: si hay más de un candidato

Si finalmente se proclama más de una candidatura, la militancia socialista de Torrent estará llamada a votar el sábado 26 de septiembre para decidir quién encabezará la lista del PSPV en 2027.

La dirección local, encabezada por la secretaria general, Nati Fajardo, y el secretario de Organización, Edu Gómez, ha comunicado el calendario a los afiliados con el compromiso de informar de las diferentes fases del proceso y facilitar “la máxima información y participación” de la militancia.

Su anuncio activa de lleno una carrera interna que marcará el comienzo del nuevo curso político en Torrent. La incógnita ahora es si Campos concurrirá en solitario o aparecerán otros aspirantes antes de que finalice el plazo del próximo lunes 7 de septiembre.

El proceso tiene como objetivo definir con más de ocho meses de antelación quién intentará recuperar para los socialistas la Alcaldía de Torrent en las municipales de 2027. La propia dirección local fija entre sus principales retos políticos de los próximos meses “construir el mejor proyecto para Torrent” y preparar al partido para recuperar el gobierno de la ciudad en 2027.