La alerta tras el cierre de una piscina de l'Horta: «¡Prohibido el baño! ¡Peligro!»
Desde la Mancomunitat del Barrio del Cristo advierten que la instalación está cerrada desde el 31 de agosto y se realiza un tratamiento químico que puede provocar problemas en la piel
El que avisa no es traidor. Un refrán que explica la actitud de la Mancomunitat del Barrio del Cristo, que teniendo en cuenta los sucesos de antes de verano, ha decidido emitir un comunicado advirtiendo del peligro de bañarse en la piscina de verano ya cerrada desde el pasado 31 de agosto.
"¡Prohibido el baño piscina verano! ¡Peligro! ", son las palabras que aparecen en un cartel publicado en las redes sociales de la mancomunitat para alertar a la población de que no solo está prohibido el baño porque la instalación está cerrada y es un acto ilícito colarse, sino porque se está llevando a cano un tratamiento químico muy abrasivo y altamente peligroso para las personas.
"Es peligroso e incívico que se salten estas normas, puesto que dicho tratamiento puede ocasionar problemas en la piel", advierten desde la Mancomunitat del Barrio del Cristo, para evitar que se produzcan episodios como los de antes de la apertura de la piscina de verano, donde a través de las cámaras de la instalación se detectaron entradas ilícitas.
"Rogamos que estas normas se cumplan para continuar con las labores adecuadas, ya que la Mancomunitat no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a las personas incívicas que se saltan esta norma. Un peligro que está señalizado y advertido en una instalación que está cerrada al público", advierten.
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