El Club Ajedrez Silla dice basta: abandona su local por las inundaciones y las aguas fecales

Jugar al ajedrez se ha vuelto impracticable en el local que tiene el club de Sillapor las aguas fecales que desbordan las trapas cada vez que se produce un taponamiento de la bajante. A eso se unen los problemas de inundaciones que han sufrido ante la rotura de la tubería que suministra el agua potable.

Esta situación que se repite de forma periódica ha hecho que el club de ajedrez Sillahaya comunicado que abandona el local cedido por el ayuntamiento y, por tanto, no pueda mantener la escuela y los entrenamientos. "El Club Ajedrez Silla ha comunicado al ayuntamiento nuestra decisión de no continuar realizando clases y actividades en el actual local mientras no dispongamos de un espacio en condiciones adecuadas. Por encima de los resultados, están nuestros jugadores y especialmente los niños que cada semana vienen a aprender ajedrez. Las continuas inundaciones, goteras, problemas de saneamiento, malos olores y el deterioro de las instalaciones hacen que consideremos que ha llegado el momento de encontrar otra ubicación", señalan en un comunicado la directiva.

Desprendimiento de parte deltecho por las humedades en el local del club de ajedrez de Silla. / Club Ajedrez Silla

El local está situado en la calle Les Riberes, en el bajo de una finca de la EVHA. La Entidad competencia de la Generalitat Valenciana cedió el bajo al ayuntamiento que a su vez se lo cedió de forma gratuita al club Ajedrez Silla. La finca sufre un problema en la bajante de aguas fecales, que hay que sustituir. Ese cambio lo debe realizar la comunidad de propietarios integrado tanto por los pisos sociales de la EVHA como por propietarios privados, que no llegan a un acuerdo por la reparación. Esto hace que cada poco tiempo se obstruya y se rebose precisamente en el bajo.

Actuación de oficio

Fuentes municipales afirman que, pese a no ser de su competencia, han actuado de oficio en varias ocasiones con una bomba extractora para poder desatascar el taponamiento, "pero se trata de una solución puntual, porque el problema real, que es la sustitución de la bajante, persiste".

A esto se añade los problemas de inundaciones que también sufrió el local por la rotura de la tubería que suministra el agua potable a la finca, y que el consistorio, de oficio, decidió solucionar, ante la falta de actuación por parte de la comunidad.

Desbordamiento de aguas fecales por la trapa. / Club de Ajedrez Silla

Un gran contratiempo para el campeón de España de Ajedrez Rápido por Equipos, campeón autonómico y uno de los clubes con mayor proyección nacional e internacional, pues van a participar en el Mundial de Clubes. Por esta razón, han solicitado al consistorio otro "espacio digno y adecuado para continuar haciendo crecer el ajedrez en nuestro municipio".

Desde el Ayuntamiento de Silla entienden que no deseen continuar en el local, pero afirman que en estos momentos no cuentan con otros disponibles y que hay varias asociaciones que también están a la espera.