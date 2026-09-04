Cuatro agentes de la Policía de Alfafar formalizan su nombramiento como oficiales

Cuatro agentes de la Policía Local de Alfafar han acudido al Ayuntamiento para formalizar, mediante la correspondiente firma, su nombramiento como oficiales. Un momento importante en su trayectoria profesional que supone también asumir nuevas responsabilidades al servicio de la ciudadanía.

En la reunión se les ha reconocido el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio público de los cuatro agentes, que afrontan ahora una nueva etapa profesional con mayores responsabilidades dentro del cuerpo y con el compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía de Alfafar.

Fortalecimiento de la policía

El nombramiento supone un paso adelante en sus carreras profesionales y representa también el compromiso del Ayuntamiento de Alfafar con el fortalecimiento de la Policía Local como uno de los servicios esenciales del municipio. Una labor que cada día se desarrolla desde la proximidad y el contacto directo con los vecinos y vecinas, atendiendo sus necesidades, previniendo situaciones de riesgo y contribuyendo a garantizar una convivencia segura.

Esta promoción tiene, además, un carácter especialmente significativo al estar formada por dos hombres y dos mujeres, consolidando una Policía Local cada vez más diversa, igualitaria y representativa de la sociedad

Desde el Ayuntamiento de Alfafar se ha querido trasladar a los cuatro nuevos oficiales la más sincera enhorabuena por este reconocimiento y por la responsabilidad que comienzan a asumir, poniendo en valor la importancia de contar con una Policía Local preparada, cercana y comprometida con el municipio.

"Enorme vocación de servicio"

"Hoy es un día importante para nuestros cuatro agentes, porque este nombramiento reconoce su trayectoria y el trabajo que han realizado hasta llegar hasta aquí, pero también supone asumir una nueva responsabilidad con todos los vecinos y vecinas de Alfafar. La Policía Local es una pieza fundamental para garantizar nuestra seguridad y nuestra convivencia, y detrás de cada uniforme hay profesionales con una enorme vocación de servicio", ha destacado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

El alcalde también ha querido poner en valor el carácter histórico de esta promoción: “Que dos de los cuatro nuevos oficiales sean mujeres es una magnífica noticia y refleja que nuestra Policía Local avanza también hacia una mayor igualdad y representación. Es un orgullo ver cómo nuestro cuerpo sigue creciendo y cómo cada vez son más las mujeres que desarrollan su carrera profesional en un ámbito tan importante como la seguridad ciudadana”.

El Ayuntamiento de Alfafar ha reiterado su agradecimiento a todo el cuerpo de Policía Local por el trabajo que desarrolla diariamente y ha felicitado a los cuatro agentes por este nuevo reto profesional, deseándoles “muchos aciertos en esta nueva etapa y toda la fuerza para continuar estando al servicio de Alfafar y de sus vecinos y vecinas”.