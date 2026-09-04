Todo lo que debes saber sobre la Noche de los Disfraces de Rafelbunyol: cortes de tráfico y metro toda la noche

Este viernes Rafelbunyol celebra uno de sus actos festivos más multitudinarios. La Noche de los Disfraces congregará a miles de personas en esta localidad de l'Horta Nord, que ha preparado un dispositivo de seguridad importante para que todo discurra con normalidad, especialmente con restricciones de tráfico para evitar el colapso.

La llegada de miles de personas obligará a reforzar las medidas de movilidad. El casco urbano quedará cerrado al tráfico para evitar que vehículos y peatones coincidan en las calles más concurridas y garantizar así la seguridad durante el evento. El dispositivo comenzará a las 20.00 horas del viernes, aunque los vecinos tendrán una hora más, hasta las 21.00 horas, para acceder con sus vehículos a sus domicilios.

Las personas que se desplacen al municipio tiene que tener en cuenta que está prohibido estacionar en las calles afectadas desde las 20.00 horas del viernes hasta las 09.00 horas del sábado 5 de septiembre. Como alternativa, el Ayuntamiento ha habilitado espacios de aparcamiento en los polígonos y en otras zonas alejadas del centro.

Transporte público

No obstante, el vehículo particular no es el único medio de transporte para llegar a la localidad. Metrovalencia reforzará el servicio de transporte público con el fin de llegar a Rafelbunyol esta misma jornada, en previsión a la afluencia de viajeros. A través de este dispositivo especial, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ampliará durante la noche el servicio de la Línea 3 para facilitar tanto la llegada como el regreso de los asistentes y fomentar el uso del transporte público.

Por tanto, las principales estaciones subterráneas, entre Alboraia Peris Aragó y Avinguda del Cid, y de superficie de esta línea permanecerán abiertas la noche del viernes. El servicio de seguridad de FGV reforzará además los controles en las estaciones anteriores a Rafelbunyol y participará en la vigilancia del punto de llegada delimitado.