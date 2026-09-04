Alerta en Museros por comida con cristales para perros: la Policía Local busca al responsable

La aparición de restos de comida mezclados con cristales en varias zonas de paseo para mascotas de Museros ha desatado la preocupación entre los vecinos y ha puesto en alerta a los propietarios de animales. El Ayuntamiento ha denunciado públicamente estos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal y ha informado que la Policía Local ha puesto en marcha una investigación ante la sospecha de que se trate de una colocación deliberada de cebos peligrosos con los que causar daños a los perros.

Ha sido el propio consistorio el que ha dado la voz de alarma a través de sus redes sociales, en una publicación en la que hacen un llamamiento "al civismo y al respeto". "Atentar contra la salud y la vida de los animales es un acto intolerable", denuncian desde el Ayuntamiento de Museros, donde informan que ya se han tomado medidas "inmediatas" en las zonas afectadas.

La policía busca a los responsables

Según explica la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, en declaraciones a Levante-EMV, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la situación después de que una vecina le hiciera llegar varias fotografías tomadas en distintos parques del municipio. En ellas se observaban restos de comida para animales mezclados con fragmentos de cristal.

"Por el momento no sabemos si se trata de un caso aislado", admite la primera edil, quien confirma que la Policía Local ya ha abierto una investigación para tratar de identificar a los responsables. Paralelamente, el servicio municipal de limpieza ha recibido instrucciones para extremar la vigilancia en las zonas de paseo y comunicar de inmediato la aparición de nuevos restos, en caso de detectarlos.

Aunque por el momento no se tiene conocimiento de ningún animal afectado y todavía no se ha esclarecido el origen de estos hechos, el Ayuntamiento ha optado por informar cuanto antes a la ciudadanía para evitar que pueda producirse algún incidente. "Queremos prevenir antes de que ocurra una desgracia", subraya Civera, que califica lo sucedido de "inhumano" y expresa su "más rotunda condena".

Extremar las precauciones

La alcaldesa insiste en que "las personas que hacen estas cosas se califican a sí mismas" y recalca que en Museros "estamos a favor de los animales y de su bienestar". Advierte, además, que desde el consistorio "vamos a estar vigilantes para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir" porque "no podemos tolerar este tipo de comportamientos"

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Mientras continúa la investigación, el consistorio ha pedido a todos los propietarios de mascotas que extremen las precauciones durante los paseos y mantengan una vigilancia constante sobre sus animales. Asimismo, solicitan la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido y pide que cualquier persona que observe conductas sospechosas o encuentre nuevos restos lo comunique de inmediato a la Policía Local.