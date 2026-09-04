La Escuela Oficial de Idiomas de Torrent abre el periodo de matrícula extraordinaria para el curso 2026-2027

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Torrent ha abierto el periodo de matrícula extraordinaria para el curso 2026-2027, una nueva oportunidad para todas aquellas personas que quieran iniciar o continuar su formación en idiomas durante el próximo curso académico.

Las personas interesadas podrán solicitar plaza del 4 al 10 de septiembre, mientras que la formalización de la matrícula se podrá realizar a partir del 14 de septiembre, de acuerdo con el proceso establecido por la Escuela Oficial de Idiomas.

Dentro de este proceso, la EOI Torrent también ha programado sus pruebas de clasificación, que permiten a las personas con conocimientos previos acceder al nivel que mejor se adapte a su formación. En Torrent, estas pruebas tendrán lugar los días 8 y 9 de septiembre, con fechas específicas según el idioma. Toda la información relativa a los horarios y a las diferentes pruebas puede consultarse en la web de la EOI Torrent.

Cartel de matriculación. / A.T.

Como novedad, este año también se han programado pruebas de clasificación el 16 de septiembre en las secciones de la EOI ubicadas en Alaquàs, Catarroja, Paiporta y Silla, dirigidas a las personas que quieran acceder a niveles superiores al inicial.

Una oferta formativa con presencia en cinco municipios

La EOI Torrent ofrece una amplia propuesta formativa y cuenta con docencia no solo en Torrent, sino también en sus secciones de Alaquàs, Catarroja, Paiporta y Silla, facilitando así el acceso al aprendizaje de idiomas a la ciudadanía de diferentes municipios de l’Horta Sud.

El curso académico 2026-2027 comenzará oficialmente el 28 de septiembre, fecha prevista para el inicio de las clases.

Desde el Ayuntamiento de Torrent se apoya la difusión de este periodo de matrícula extraordinaria con el objetivo de que la información llegue al conjunto de la ciudadanía y que todas las personas interesadas puedan conocer los plazos, la oferta académica disponible y las diferentes opciones para acceder a los estudios de idiomas.

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Las personas interesadas pueden consultar toda la oferta académica, los requisitos, los plazos de matrícula y la información sobre las pruebas de clasificación a través de la web de la EOI Torrent.