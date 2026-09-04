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Las fiestas de Meliana llegan a su ecuador con una alta participación

Más de 1.400 personas participaron en la noche de paellas

Trini Montañana y el concejal de Fiestas en la noche de paellas.

Trini Montañana y el concejal de Fiestas en la noche de paellas. / A.M.

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Sofia Ros

Meliana

La fiestas de Meliana siguen su curso y ya están en la mitad de sus días grandes. Hasta el momento y según declaraciones del concejal de fiestas Manuel Sacristán “ las fiestas están siendo fantásticas y llenas de participación, el dia de la paellas se cocinaron alrededor de 120 y se contó con mas de 1400 participantes o comensales que después disfrutaron de la orquesta Monaco repersentada por dos cantantes locales”. Este evento fue gracias al apoyo de los clavarios y clavariesas de este año. El finde semana también se celebraron los Moros y Cristianos de la mano de la comparsa Ermitans y todo e elenco de evento y con música de tabal i dolçaina. Sacristán segura sentirse muy contento con la alegría que desprenden los vecinos de Meliana y su gran afluencia en cada uno de los actos”.

La alcaldesa Trini MOntañana y el concejal de Fiestas, Manuel Sacristán,con los moros y cristianos.

La alcaldesa Trini Montañana y el concejal de Fiestas, Manuel Sacristán,con los moros y cristianos. / A. M.

También se contó con la participación de la banda de música de Meliana. Música de remember cerró la gran noche. Durante otras jornadas de celebraron concurso de parchis “ siendo ganadora entre ellos la mismísima alcaldesa ganando tres partidas) y en el que se otorgaron como premio varios jamones y una cena en el Restaurante El Gurugú.

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Meliana aun espera sus días y grandes noches como la procesión del Crist de la Sang (patrón) o su noche de disfraces entre otros y el acto a las personas mayores. Hasta el dia 14 Meliana tiene abiertas sus puertas a todos los visitantes

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