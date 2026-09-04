Las fiestas de Meliana llegan a su ecuador con una alta participación
Más de 1.400 personas participaron en la noche de paellas
Sofia Ros
La fiestas de Meliana siguen su curso y ya están en la mitad de sus días grandes. Hasta el momento y según declaraciones del concejal de fiestas Manuel Sacristán “ las fiestas están siendo fantásticas y llenas de participación, el dia de la paellas se cocinaron alrededor de 120 y se contó con mas de 1400 participantes o comensales que después disfrutaron de la orquesta Monaco repersentada por dos cantantes locales”. Este evento fue gracias al apoyo de los clavarios y clavariesas de este año. El finde semana también se celebraron los Moros y Cristianos de la mano de la comparsa Ermitans y todo e elenco de evento y con música de tabal i dolçaina. Sacristán segura sentirse muy contento con la alegría que desprenden los vecinos de Meliana y su gran afluencia en cada uno de los actos”.
También se contó con la participación de la banda de música de Meliana. Música de remember cerró la gran noche. Durante otras jornadas de celebraron concurso de parchis “ siendo ganadora entre ellos la mismísima alcaldesa ganando tres partidas) y en el que se otorgaron como premio varios jamones y una cena en el Restaurante El Gurugú.
Meliana aun espera sus días y grandes noches como la procesión del Crist de la Sang (patrón) o su noche de disfraces entre otros y el acto a las personas mayores. Hasta el dia 14 Meliana tiene abiertas sus puertas a todos los visitantes
- La Guardia Civil acude a una discusión en una casa de Benidoleig y descubre que una vecina checa estaba reclamada por tráfico de armas y explosivos
- El bebé cuyo cuerpo busca la Policía fue el primer niño nacido en Santa Bàrbara en 2025
- Cierra tras casi 40 años otra tienda tradicional de Xàbia: 'Nos hemos dejado la piel, pero es imposible competir con las grandes superficies
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- Gandia, Sagunt y l'Eliana se desmarcan con concentraciones alternativas por la 'convivencia
- Pulso de los contratistas de obra al Ministerio de Transportes: un recurso deja en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras
- La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona
- Rocío Carrasco expondrá los trajes de Rocío Jurado en Meliana