La foto de 1977 que recuerda cuando las mujeres no podían concursar en las paellas de Alaquàs: “No nos dejaron por ser mujeres”

La celebración del 50 aniversario del concurso de paellas de Alaquàs ha servido también para rescatar una historia que refleja cuánto ha cambiado la fiesta y, sobre todo, el papel de las mujeres en ella. Isabel Cosme, integrante de la penya La Corbella, ha recuperado el recuerdo de la protesta que ella y un grupo de amigas protagonizaron en 1977, cuando los organizadores no les permitieron concursar en las paellas por el simple hecho de ser féminas.

La imagen de aquel episodio ha sobrevivido casi medio siglo. En la fotografía aparecen las integrantes de La Corbella, vestidas para la cabalgata y posando bajo una pancarta con una denuncia inequívoca: "La junta central de penyes no ens ha deixat participar al concurs de paelles perque som dones. Seran maxistes".

“Éramos y somos una peña”, recuerda Cosme. Aquel grupo de amigas quería participar en igualdad de condiciones en uno de los actos más populares de las fiestas de Alaquàs, pero se encontró con una prohibición que decidieron no aceptar en silencio.

La cabalgata como altavoz de su protesta

Ante la negativa a dejarlas cocinar en el concurso, las jóvenes optaron por hacer visible lo ocurrido ante todo el municipio. Salieron en la cabalgata vestidas con blusón y pañuelo de hierbas y desplegaron una pancarta denunciando la discriminación. “Fue el medio que teníamos para dar a conocer a todo el pueblo lo que nos había pasado”, rememora Cosme.

En la fotografía de aquel 1977 aparecen Matilde, Tere, Paqui, Carmen, Mª Ángeles, Irene, Encarna, Paqui, Fina e Isabel, integrantes de aquella peña que convirtió su participación en la cabalgata en un pequeño acto de rebeldía frente a unas normas que les cerraban el paso al que hoy se ha convertido en uno de los principales concursos festivos de Alaquàs.

De hecho, este año se ha celebrado el medio siglo del concurso. El recuerdo que ha evocado Cosme a partir de esa fotografía rescatada del archivo adquiere ahora una dimensión especial al recuperarse coincidiendo con el aniversario del certamen. Lo que entonces provocó una protesta por impedir cocinar a las mujeres ofrece hoy una imagen completamente distinta: en la edición de este año, dos de los tres premios del concurso de paellas han sido para mujeres. La ganadora ha sido María Sanz, de la Peña Sanz.

De la exclusión al protagonismo

El contraste entre ambas escenas resume una transformación social experimentada también dentro de las fiestas populares. De una peña que en 1977 tuvo que recurrir a una pancarta para reclamar el derecho a concursar se ha pasado a una celebración en la que las mujeres participan plenamente y ocupan los primeros puestos del certamen.

Cosme recupera también una reflexión del escritor valenciano Manuel Vicent sobre esa vieja distinción entre las paellas cocinadas por hombres y mujeres. "Manuel Vicent decía que las paellas que elaboraba una mujer tenían un sabor diferente a las que cocinaban los hombres. La mujer la ponía al fuego y cuando hervía, la paraba e iba a misa, mientras que el hombre estaba adorándola hasta el final. Al punto de gusto, no sabías cuál era la mejor", explica Cosme, una excelente cocinera.

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Lo importante es "tener comboi"

De ahí que frente a los tópicos sobre quién debía colocarse delante del fuego, la integrante de La Corbella reivindica una conclusión mucho más sencilla: da igual quién haga la paella. Porque, como resume medio siglo después aquella protagonista de la protesta, lo importante no es si quien sostiene la paleta es un hombre o una mujer, sino “tener comboi para comerse una buena paella”.