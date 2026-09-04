El inicio de las primarias del PSPV en l'Horta: Torrent, Xirivella, Alfafar, Paiporta, Puçol y Picassent

El PSPV-PSOE ha abierto este viernes, 4 de septiembre, el plazo para la presentación de candidaturas a las primarias para elegir alcaldables a las elecciones municipales de 2027 de 31 grandes municipios de la Comunitat Valenciana, que finalizará el lunes con la proclamación donde solo haya una, o el 26 de septiembre donde haya que votar por haber más de una alternativa.

Son, en general, los municipios de más de 20.000 habitantes donde no gobiernan los socialistas y donde, en principio, no se prevé una batalla interna. En l'Horta, los municipios donde se desarrollará este primer proceso de primarias locales socialistas son Torrent, Paiporta, Xirivella, Alfafar, Puçol y Picassent.

En Torrent, el actual portavoz Andrés Campos ha anunciado este viernes a sus compañeros de partido que presentará su candidatura, confirmando así el paso que Levante-EMV avanzó en exclusiva el pasado julio. "Quiero compartir contigo una decisión importante: voy a dar un paso adelante y presentar mi candidatura para ser candidato socialista a la Alcaldía de Torrent", ha comunicado Campos directamente a los afiliados y simpatizantes de la agrupación de l'Horta Sud, donde formalizará su candidatura a lo largo de esta tarde.

En Paiporta, donde el actual alcalde Vicent Ciscar -sustituyó a Maribel Albalat- anunció hace meses que no se presentaría a liderar la lista en 2027, optará el actual secretario de Organización de la agrupación local, Miguel Ángel Ortiz, respaldado por el propio Ciscar y la exalcalesa Albalat.

Xirivella y Picassent con candidatos ya decididos

En Xirivella, será la concejala socialista Encarna Martí i Camps quien lidere la candidatura socialista en los comicios municipales de 2027, según acordó de forma unánime la asamblea local a principios de año para tratar de volver a ganar los comicios como en 2023, aunque no lograron gobernar por el pacto PP-Vox que dio la vara de mando a Paqui Bartual. Por tanto, no habrá necesidad de votación en las primarias pues habrá solo un candidato, al igual que en Picassent, donde la histórica alcaldesa socialista Conxa Garcia no repetirá tras seis mandatos al frente del ayuntamiento y la asamblea local ya ha decidido quién le sustituirá como cabeza de cartel en 2027: el actual edil de Cultura y Fiestas, Jaume Sobrevela.

Encarna Martí liderará el PSPV de Xirivella. / Levante-EMV

En Alfafar, el partido se renovó la ejecutiva hace más de un año y el nuevo proyecto lo encabeza Rubén Martínez Navarro, quien asumíó desde junio de 2025 la Secretaría General del PSPV-PSOE de Alfafar y se postulará a las primarias. Martínez relevó en el cargo a Noelia García, actual portavoz en el consistorio y cabeza de cartel en 2023.

El calendario

El plazo abierto este viernes por el PSPV-PSOE para presentar candidaturas a las primarias finalizará el próximo lunes, 7 de septiembre, día en el que quedarán proclamadas allí donde solo se haya registrado una, mientras que en el resto tendrán que presentar avales entre el 9 y el 16 de septiembre.

La campaña de información a la militancia de los candidatos y candidatas proclamados tras presentar los avales se desarrollará del 17 al 25 de septiembre, tras lo que el sábado 26 será la jornada de votación para elegir quién encabeza la papeleta en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

Siguiente proceso con alcaldes en el poder

El siguiente proceso de primarias socialistas municipales se desarrollará en octubre, centrada en los municipios de más de 20.000 habitantes donde gobiernan -como Paterna, Mislata, Burjassot, Alaquàs o Aldaia-, cuyos alcaldes dispondrán del 5 al 8 de octubre para comunicar si quieren repetir como candidatos a revalidar esa responsabilidad.

En los casos donde confirmen esa voluntad se abrirá un periodo de dos días para que desde sus agrupaciones se diga si alguien quiere primarias, algo que decidirá finalmente el comité electoral federal del partido, ya que se suele dar prioridad a que repitan los alcaldes como candidatos, y en caso de haberlas el calendario abarcará hasta principios de noviembre, cuando se votará.

Desde el PSPV-PSOE han destacado que, para las elecciones del próximo año, cuentan ya con la candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, y antes de noviembre tendrán más de 80 % de las candidaturas a los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana, a diferencia del resto de partidos.