La matrícula de los Talleres de Cultura 2026-2027 de Burjassot abrirá el 7 de septiembre
Artes plásticas, idiomas con preparación de exámenes oficiales e iniciación a la inteligencia artificial forman parte de la propuesta educativa del Ayuntamiento de Burjassot para el próximo curso
El Ayuntamiento de Burjassot, desde la concejalía de Cultura que dirige Javier Naharros, ha preparado su nueva oferta de talleres para el curso 2026-2027, con propuestas de artes escénicas, música, artes plásticas, idiomas y nuevas tecnologías dirigidas a público infantil, juvenil y adulto.
El periodo de matrícula estará abierto del 7 al 28 de septiembre, tanto de manera electrónica como presencial. La inscripción en línea podrá formalizarse a través de la Carpeta Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot, mientras que la matrícula presencial se realizará en la Casa de Cultura, con cita previa, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas. La cita podrá solicitarse telemáticamente o llamando al teléfono 96 316 06 30.
La programación de los Talleres de Cultura para el próximo curso mantiene una oferta diversa para diferentes edades y niveles. En el área de artes escénicas y música habrá talleres de guitarra clásica y eléctrica, tanto de iniciación como de nivel medio, además de improvisación teatral para niños y niñas, adolescentes y personas adultas. Como novedad, se incorpora un taller de montaje de escena para mayores de 16 años.
Las artes plásticas estarán representadas por varios talleres clásicos como los cursos de dibujo y pintura para público infantil y adulto y por los diferentes grupos de alfarería y cerámica. Por su parte, el área de idiomas ofrecerá formación en inglés desde niveles iniciales hasta la preparación de exámenes oficiales, junto con grupos de conversación y propuestas adaptadas al alumnado de Primaria y Secundaria. Antes de formalizar la matrícula en los cursos de inglés será necesario realizar una prueba de nivel presencial en la Casa de Cultura. Las fechas y horarios se publicarán en la web municipal y será imprescindible solicitar cita previa.
La oferta de nuevas tecnologías incluye talleres sobre Internet, accesibilidad digital para mayores de 55 años y manejo y utilidades de los teléfonos móviles. Entre las novedades del curso se encuentran los monográficos de Windows 11 e Internet y de Inteligencia artificial.
Las clases comenzarán el 13 de octubre de 2026, en función de los días asignados a cada grupo. Los cursos completos finalizarán entre el 2 y el 4 de junio de 2027, mientras que los talleres monográficos concluirán entre el 3 y el 5 de febrero. Las familias numerosas podrán beneficiarse de un descuento del 50 % en el precio de la matrícula, que llegará al 100 % en el caso de las familias numerosas de categoría especial, previa presentación de la documentación acreditativa en vigor.
Toda la información sobre los talleres, edades, niveles, horarios y precios podrá consultarse en el folleto informativo y en la web municipal.
- La Guardia Civil acude a una discusión en una casa de Benidoleig y descubre que una vecina checa estaba reclamada por tráfico de armas y explosivos
- El bebé cuyo cuerpo busca la Policía fue el primer niño nacido en Santa Bàrbara en 2025
- Cierra tras casi 40 años otra tienda tradicional de Xàbia: 'Nos hemos dejado la piel, pero es imposible competir con las grandes superficies
- Gandia, Sagunt y l'Eliana se desmarcan con concentraciones alternativas por la 'convivencia
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- Pulso de los contratistas de obra al Ministerio de Transportes: un recurso deja en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras
- La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona
- Rocío Carrasco expondrá los trajes de Rocío Jurado en Meliana