La matrícula de los Talleres de Cultura 2026-2027 de Burjassot abrirá el 7 de septiembre

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la concejalía de Cultura que dirige Javier Naharros, ha preparado su nueva oferta de talleres para el curso 2026-2027, con propuestas de artes escénicas, música, artes plásticas, idiomas y nuevas tecnologías dirigidas a público infantil, juvenil y adulto.

El periodo de matrícula estará abierto del 7 al 28 de septiembre, tanto de manera electrónica como presencial. La inscripción en línea podrá formalizarse a través de la Carpeta Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot, mientras que la matrícula presencial se realizará en la Casa de Cultura, con cita previa, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas. La cita podrá solicitarse telemáticamente o llamando al teléfono 96 316 06 30.

La programación de los Talleres de Cultura para el próximo curso mantiene una oferta diversa para diferentes edades y niveles. En el área de artes escénicas y música habrá talleres de guitarra clásica y eléctrica, tanto de iniciación como de nivel medio, además de improvisación teatral para niños y niñas, adolescentes y personas adultas. Como novedad, se incorpora un taller de montaje de escena para mayores de 16 años.

Las artes plásticas estarán representadas por varios talleres clásicos como los cursos de dibujo y pintura para público infantil y adulto y por los diferentes grupos de alfarería y cerámica. Por su parte, el área de idiomas ofrecerá formación en inglés desde niveles iniciales hasta la preparación de exámenes oficiales, junto con grupos de conversación y propuestas adaptadas al alumnado de Primaria y Secundaria. Antes de formalizar la matrícula en los cursos de inglés será necesario realizar una prueba de nivel presencial en la Casa de Cultura. Las fechas y horarios se publicarán en la web municipal y será imprescindible solicitar cita previa.

La oferta de nuevas tecnologías incluye talleres sobre Internet, accesibilidad digital para mayores de 55 años y manejo y utilidades de los teléfonos móviles. Entre las novedades del curso se encuentran los monográficos de Windows 11 e Internet y de Inteligencia artificial.

Las clases comenzarán el 13 de octubre de 2026, en función de los días asignados a cada grupo. Los cursos completos finalizarán entre el 2 y el 4 de junio de 2027, mientras que los talleres monográficos concluirán entre el 3 y el 5 de febrero. Las familias numerosas podrán beneficiarse de un descuento del 50 % en el precio de la matrícula, que llegará al 100 % en el caso de las familias numerosas de categoría especial, previa presentación de la documentación acreditativa en vigor.

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Toda la información sobre los talleres, edades, niveles, horarios y precios podrá consultarse en el folleto informativo y en la web municipal.