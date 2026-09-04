Un mes y medio después del derrumbe de Benetússer, los escombros siguen en la calle y aparecen humedades: "Somos el estercolero del pueblo"

"Ya tenemos humedades en el trastero", comenta Pedro Ortega, vecino de la finca colindante al edificio que colapsó en Benetússer en la noche del 14 de julio y donde una empresa había comenzado las obras de construcción de un nuevo bloque. La zona sigue tal y como quedó tras el suceso, con las dos calles afectadas cortadas y toneladas de restos del derrumbe sobre el terreno.

"Cuando construyeron nuestra finca estaba previsto hacer otra igual al lado con la intención de unir los garajes, por lo que la pared no es de hormigón", comenta este vecino de la finca ubicada en la Avenida de Alfafar, aunque advierte de que los técnicos municipales han revisado la estructura del edificio en varias ocasiones y han constatado que se encuentra en buen estado.

No obstante, este hecho no ha impedido que los residentes de este edificio sigan con el miedo en el cuerpo después de lo ocurrido y reclamen la retirada de escombros al ayuntamiento, con quien ya han tenido una reunión. "Nos dicen que no pueden hacer nada porque es una propiedad privada y que los propietarios no quieren actuar antes de que se aclaren las causas de lo que sucedió, pero no podemos estar así", explica. "Este barrio es el estercolero del pueblo", añade Pedro.

Degradación del barrio

Y es que el problema no son solo las humedades que han comenzado a aparecer, sino lo que vendrá después y la "insalubridad" que se respira en la zona por los restos y el polvo que se levanta con el viento. "Las lluvias van a complicar la situación", comenta el vecino, mostrando la tierra excavada junto a su finca, donde la constructora preparaba el terreno para el garaje subterráneo.

La pared de la finca de la Avenida Alfafar que da al solar del derrumbe. / Germán Caballero

A estos problemas ocasionados por el derrumbe se suma el del otro solar contiguo a la finca de la Avenida de Alfafar que se ha convertido, según señala, en un depósito para la empresa que está realizando las obras de alcantarillado. "Hace unos días dejaron unos tubos apoyados en la pared de la finca y entraron a robar en el primer piso", comenta, insistiendo en que la zona se está degradando por todo ello.

Reunión con los propietarios y medidas de seguridad

Desde el Ayuntamiento, explican que concertarán una reunión con los propietarios del edificio derrumbado para trabajar con ellos en los siguientes pasos para devolver la zona a su estado de antes del siniestro.

Aquella noche del 14 de julio, los vecinos de la finca de la calle Las Américas salvaron la vida gracias a que uno de ellos se dio cuenta de que estaba a punto de colapsar. La evacuación inmediata evitó que hubieran víctimas mortales, pero dejó a dos familias sin vivienda. Después, el consistorio, junto con la Conselleria de Vivienda, encontraron pisos de alquiler social para su reubicación.

Desde entonces, el consistorio ha estado pendiente de cada paso, aunque ahora todo está en manos de las aseguradoras. Tras el suceso estableció el perímetro de seguridad y coordinó la intervención con Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios. Por precaución también fue evacuado el edificio de avenida de Alfafar, 15, y esa misma noche se actuó sobre las fugas y suministros afectados y se realizó una primera inspección técnica por parte de la arquitecta municipal que permitió posteriormente el regreso de los vecinos del inmueble colindante.

Pedro Ortega, vecino de la finca derrumbada. / Germán Caballero

Otra de las actuaciones que se hizo desde el consistorio fueron inspecciones técnicas y seguimiento continuado de los inmuebles. Los técnicos municipales elaboraron inmediatamente un informe que constató la existencia de elementos inestables y la necesidad de proceder a su demolición y desescombro para evitar nuevos riesgos, con respecto a una parte de la finca colapsada que quedó en pie pegada a la otra. Además, se estableció un seguimiento técnico del edificio de avenida de Alfafar, que se prolongó durante las semanas posteriores hasta confirmar su estabilidad general y que las fisuras detectadas no suponían riesgo para las personas.

Vigilancia y seguridad

De igual modo, se puso en marcha un dispositivo extraordinario de vigilancia y protección de la zona. Mientras no podían iniciarse los trabajos, el Ayuntamiento reforzó el vallado y el perímetro de seguridad, incrementó la vigilancia policial, instaló iluminación y contrató vigilancia privada ante el riesgo de acceso a un inmueble inestable y para proteger las pertenencias que permanecían en su interior. Posteriormente, se instalaron cámaras de vigilancia en la zona.

A todo esto se sumó la ejecución de los trabajos de aseguramiento y recuperación de pertenencias. Una vez completado el procedimiento necesario, el ayuntamiento inició los trabajos para asegurar la zona. Policía Local coordinó con las empresas un protocolo para trabajar con especial precaución, recuperar los enseres que aparecieran y documentar su devolución a las familias. También se supervisó el acceso de los distintos peritos y técnicos a la zona.