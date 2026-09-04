Educación
Paiporta instala aire acondicionado en las aulas ante el calor: más de 20.000 euros en dos colegios
El ayuntamiento instala 18 equipos portátiles en el CEIP Ausiàs March para el inicio del curso y suma esta actuación a la climatización realizada anteriormente en el Lluís Vives
El Ayuntamiento de Paiporta ha destinado más de 20.000 euros a mejorar la climatización de los colegios públicos del municipio con el objetivo de reducir el impacto de las altas temperaturas en las aulas y mejorar las condiciones tanto del alumnado como del personal docente.
La última actuación se ha realizado en el CEIP Ausiàs March, donde el consistorio ha destinado 7.500 euros al alquiler de 18 aparatos portátiles de aire acondicionado, conocidos habitualmente como "pingüinos", que estarán disponibles durante aproximadamente el "primer mes y medio" del curso 2026-2027, según ha anunciado el consistorio.
Los equipos permitirán afrontar las semanas de septiembre y principios de otoño, cuando todavía pueden registrarse temperaturas elevadas, especialmente en determinadas aulas de los centros escolares. Según ha explicado el ayuntamiento, la instalación pretende mejorar el confort térmico de los espacios educativos y facilitar que alumnos y profesionales puedan desarrollar la actividad lectiva en mejores condiciones durante los episodios de calor.
Más de 12.800 euros en el Lluís Vives
La actuación en el Ausiàs March se suma a la desarrollada durante el curso anterior en el CEIP Lluís Vives, donde el ayuntamiento destinó 12.864,72 euros al alquiler de equipos de climatización durante los meses de junio, septiembre y octubre. En aquel centro se colocaron dos equipos industriales en el comedor, además de otros doce aparatos repartidos entre las aulas de Educación Infantil y Primaria.
Con ambas intervenciones, la inversión municipal realizada en climatización de colegios alcanza los 20.364,72 euros.
El Ayuntamiento señala que estas medidas permiten ofrecer una solución inmediata a los centros que presentan mayores necesidades ante las altas temperaturas, recurriendo al alquiler de equipos mientras se buscan fórmulas para garantizar unas condiciones adecuadas en los edificios educativos.
Con recursos propios
La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha defendido que el consistorio considera prioritario que los colegios dispongan de las mejores condiciones posibles tanto para los escolares como para sus profesionales. “Desde el consistorio hemos asumido esta actuación con los recursos municipales disponibles para dar respuesta a las necesidades de los centros”, ha señalado Sandrós, quien ha incidido en que el bienestar de los niños y niñas constituye una de las prioridades del área de Educación.
Ciscar: "La educación es nuestra máxima prioridad"
Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha asegurado que el Ayuntamiento pretende mantener su colaboración con la comunidad educativa en aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento cotidiano de los colegios públicos. "La educación es nuestra máxima prioridad y consideramos fundamental impulsar políticas que contribuyan a garantizar una escuela pública y de calidad", ha afirmado el alcalde.
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