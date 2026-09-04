Torrent destina 125.000 euros a las becas de material escolar para el curso 2026/2027

El Ayuntamiento de Torrent destinará 125.000 euros a la convocatoria de becas de material escolar para el curso 2026/2027, con el objetivo de apoyar a las familias y favorecer que el alumnado pueda afrontar el nuevo curso en condiciones de igualdad. La nueva convocatoria incrementa en 9.200 euros la dotación recogida el pasado curso, que ascendió a 115.800 euros. La convocatoria ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP), por lo que el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde el próximo lunes 7 hasta el 25 de septiembre, ambos inclusive.

Las ayudas tienen como finalidad paliar las desigualdades sociales y facilitar el acceso al material didáctico necesario para el desarrollo de las enseñanzas. La convocatoria prioriza a las familias con menor renta per cápita, ya que las solicitudes se valorarán en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a la situación económica de la unidad familiar.

La concejala de Educación, María del Rosario Fernández Aracil, ha destacado que “con estas becas queremos estar al lado de las familias torrentinas en un momento del año en el que se acumulan numerosos gastos. El material escolar es una herramienta básica para aprender y desde el ayuntamiento queremos contribuir a que las circunstancias económicas de una familia no supongan una desigualdad para sus hijos”.

Fernández ha señalado también que “este curso elevamos la dotación hasta los 125.000 euros, reforzando el compromiso municipal con una educación inclusiva y con la igualdad de oportunidades. Es un esfuerzo económico que tiene una repercusión directa en el día a día del alumnado y de sus familias”.

125.000 euros distribuidos entre seis modalidades

La convocatoria establece seis líneas de ayudas, adaptadas a los diferentes niveles y enseñanzas. La mayor dotación corresponde a Educación Primaria, con 58.000 euros, seguida de Educación Infantil, con 32.000 euros, y Educación Secundaria Obligatoria, con 25.000 euros.

La distribución prevista es la siguiente:

·Educación Infantil: 32.000 euros, con becas de hasta 50 euros.

·Educación Primaria: 58.000 euros, con becas de hasta 50 euros.

·Educación Secundaria Obligatoria: 25.000 euros, con becas de hasta 50 euros.

·Formación Permanente de Adultos de Torrent: 3.000 euros, con becas de hasta 30 euros.

·Escuela Oficial de Idiomas de Torrent: 3.000 euros, con becas de hasta 30 euros.

·Estudios de música y danza en conservatorios oficiales y centros autorizados o registrados por la Consellería de Educación: 4.000 euros, con becas de hasta 35 euros.

Como novedad, este curso se contempla la inclusión en la convocatoria de ayudas para la adquisición de material didáctico y educativo en los niveles de Formación Permanente de Adultos y de Escuela Oficial de Idiomas. Las ayudas para el alumnado de música y danza también contemplan este curso el material didáctico ya que, hasta ahora, las becas eran para matriculación.

Material didáctico y educativo

Las becas se destinan preferentemente a la adquisición de material didáctico y educativo, como diccionarios, atlas, libros de lectura, cuadernos, lápices, rotuladores, compases... De manera complementaria podrán incluirse libros de texto hasta alcanzar el importe máximo de la ayuda (como máximo un 40%).

Quedan fuera materiales que no tengan carácter didáctico, como mochilas o material deportivo.

Las facturas deberán justificar la adquisición del material y deberán corresponder a establecimientos comerciales de Torrent. Al menos un 60 % del importe de la factura deberá corresponder a material didáctico; en caso de no alcanzarse ese porcentaje, únicamente se abonará el importe de material escolar debidamente justificado, con un máximo de 30 euros.

Requisitos y criterios de concesión

Podrán optar a las ayudas las personas matriculadas durante el curso 2026/2027 en los niveles contemplados en las bases: Educación Infantil, Primaria, ESO, conservatorios y centros autorizados de música y danza, el Centro de Formación Permanente de Adultos de Torrent y la Escuela Oficial de Idiomas de Torrent. El alumnado beneficiario deberá estar empadronado en Torrent, así como cumplir el resto de requisitos establecidos en las bases reguladoras de estas becas.

Las ayudas se concederán atendiendo a la renta per cápita de la unidad familiar, priorizando a quienes presenten un menor nivel de renta hasta agotar el crédito disponible.

Los alumnos de los CEIP Lope de Vega, Virgen del Rosario, San Juan Bautista, Juan XXIII y Colegio Madre Petra no podrán solicitar estas becas para los niveles de Infantil, Primaria y, cuando corresponda, Secundaria, debido a que estos centros desarrollan proyectos de educación compensatoria y reciben del Ayuntamiento ayudas directas para la adquisición de material didáctico. Este alumnado sí podrá optar a las ayudas para cursar estudios de música y danza y de idiomas en los términos establecidos en la convocatoria.

Presentación de solicitudes

El plazo permanecerá abierto desde el lunes 7 hasta el 25 de septiembre, ambos inclusive, para que las familias interesadas puedan presentar sus solicitudes. La convocatoria estable un plazo de 15 días hábiles, tras su publicación en el BOP, para la presentación de las mismas.

Para mayor comodidad de las familias solicitantes, recomendamos la presentación telemática de manera preferente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrent, mediante el trámite EDUC-001: Becas escolares, en el enlace https://torrent.sedelectronica.es/catalog/t/449cbaf6-54e9-4849-9cf9-83a29e2eb885 , sin perjuicio de su presentación en los registros y oficinas previstos en la normativa administrativa.

La concejal de Educación ha animado a las familias que cumplan los requisitos a participar en la convocatoria y ha subrayado que “queremos facilitar el procedimiento y que estas ayudas lleguen a quienes realmente más las necesitan. Invertir en educación es invertir en igualdad, en oportunidades y en el futuro de Torrent”.