La vuelta al cole de Paterna será con aire acondicionado

El Ayuntamiento de Paterna ultima estos días todos los preparativos para el comienzo del nuevo curso escolar 2026/2027 el próximo 9 de septiembre con la puesta a punto de los centros educativos de la ciudad y la coordinación del dispositivo municipal especial de seguridad, limpieza y mantenimiento previsto con motivo de la vuelta a las aulas.

Con este objetivo, hoy se ha reunido el Comité de “Vuelta al Cole”, presidido por el Teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora y conformado por representantes y técnicos de las áreas de Educación, Brigadas de Obras, la empresa municipal GESPA y Policía Local, para hacer balance de las actuaciones realizadas durante el periodo estival y ultimar la coordinación de los diferentes servicios municipales implicados en el inicio del curso.

Entre las principales novedades de esta vuelta al cole, durante la reunión se ha destacado que todos los centros escolares de la ciudad cuentan ya con Refugios Climáticos dotados de aire acondicionado, una actuación impulsada y financiada por el Ayuntamiento de Paterna para mejorar el confort térmico de los centros y ofrecer al alumnado espacios adecuados frente a los episodios de altas temperaturas.

La instalación de estos Refugios Climáticos comenzó el pasado mes de junio en los centros que acogieron la Escola d’Estiu Municipal y se ha ido extendiendo progresivamente al resto de colegios de la ciudad.

Celebración reunión Comité Vuelta al cole de Paterna. / A.P.

Asimismo, durante el verano, el ayuntamiento ha aprovechado el periodo sin actividad lectiva para acometer diferentes actuaciones de mejora, conservación y mantenimiento en los colegios, desde trabajos de pintura y acondicionamiento de espacios hasta la revisión y reparación de persianas, mobiliario, sanitarios, grifería y otros elementos de fontanería. Estas labores se han completado con la limpieza de zonas exteriores y la revisión preventiva de imbornales para que las instalaciones estén en las mejores condiciones de cara al regreso del alumnado.

A esta puesta a punto se suma la revisión, en el seno del Comité, de los protocolos y del dispositivo especial de seguridad previsto para el comienzo del curso, con especial atención a los accesos a los centros educativos y a los horarios de entrada y salida, así como la coordinación de las labores especiales de limpieza de patios y entornos escolares.

Cerca de un millón de euros para avanzar en la climatización de las aulas

Durante la reunión, también se ha puesto en valor el importante esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento de Paterna para avanzar en la climatización de todas las aulas de los colegios, con una inversión cercana al millón de euros destinada a facilitar la instalación de aire acondicionado y mejorar el confort térmico de las aulas, aun tratándose de actuaciones que no son de competencia municipal.

Gracias a este impulso municipal, la mayoría de los colegios han iniciado ya actuaciones para extender la climatización a sus aulas, un proceso que ya se ha culminado en centros públicos como los CEIP Cervantes y el CEIP Clara Campoamor, que cuentan con aire acondicionado en sus aulas a través de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Paterna.

En este sentido, Mora ha destacado que “estamos haciendo un esfuerzo económico muy importante para mejorar el confort de nuestros colegios y avanzar progresivamente hacia la climatización de las aulas”.

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El teniente alcalde de Educación ha concluido señalando que “nuestro objetivo es que el alumnado vuelva a las aulas con todas las garantías y que las familias tengan la tranquilidad de saber que seguimos trabajando y destinando recursos para contar con centros cada vez más seguros, confortables y mejor preparados.