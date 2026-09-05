Catarroja estudia y documenta los restos medievales hallados en las obras del Espai Barraques

La construcción del Espai Barraques marcará el futuro de Catarroja, pero también su pasado. Las obras de reconstrucción en los edificios de les Escoles Velles y la Casa del Mestre, que respetan ambas fachadas históricas, han sacado a la luz una parte del pasado medieval de la localidad, como avanzó este periódico. No obstante, los descubrimientos siguen apareciendo conforme progresa la actuación y nuevas estructuras de la misma etapa histórica arrojan luz sobre esta zona del casco antiguo. La excavación se está haciendo manualmente, con la limpieza y documentación fotográfica de todo lo hallado.

El contrato de obras ya advertía la necesidad de un estudio arqueológico, ya que se trata de unos inmuebles ubicados en los límites de la zona considerada de interés. La empresa está estudiando y dejando constancia de los restos hallados, que servirán para modificar el mapa del municipio en esta etapa histórica.

Como ya avanzó este periódico, en el edificio correspondiente a las escuelas, han aparecido varias estructuras tardomedievales, por los materiales utilizados, que podrían corresponder a un sistema hidráulico y de riego, con una pileta (una pequeña balsa de decantación) y trozos de cerámica usada como material de relleno, a priori sin valor, aunque sirven para atestiguar su pertenencia a estos siglos.

En las paredes de la excavación que se ha realizado para instalar el depósito antiincendios dentro del proyecto de construcción del nuevo edificio, se pueden apreciar los diferentes estratos relacionados con las etapas por las que ha pasado el terreno, desde la tierra fértil de huerta hasta la construcción de lo que fue un hospicio u hospital, sobre estas estructuras.

Segundo descubrimiento de la misma época

El segundo de los descubrimientos y el más reciente está ubicado en la zona posterior del edificio, aunque las primeras hipótesis lo relacionan con el primero por los materiales empleados y se cree que era una continuación, una cuestión que tendrá que comprobarse con un estudio más a fondo. Allí también ha aparecido una pilastra de épocas posteriores (posiblemente del siglo XVIII) que indica que el edificio se componía de una sola planta y que fue más tarde cuando se construyó el piso superior.

"Todo esto tiene un interés histórico porque constata que existían construcciones de asentamientos vinculados con la huerta", explica el concejal de Urbanismo, Martí Raga. No obstante, las obras continuarán, por lo que los hallazgos se cubrirán, después de que se constate su procedencia, se fotografíen y se documenten para completar la historia de la localidad. De hecho, los plazos de ejecución de este centro sociocultural que se abrirá en el barrio de Les Barraques se mantienen como hasta ahora.

Villa Romana

A pesar de la importancia de estos últimos descubrimientos, los restos más antiguos de Catarroja se encuentra en la otra parte de la localidad, concretamente en l'Hort de Pepica, donde se ubica la Villa Romana del siglo I a. C. El consistorio ya ha aprobado la memoria valorada para su recuperación tras los daños ocasionados por la dana. El proyecto contempla además, un vallado perimetral y su reconversión posterior en un jardín arqueológico.