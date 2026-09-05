La nueva vida de los Horts de Picanya

Durante generaciones, los horts de Picanya estuvieron vinculados a la agricultura. Las alquerías, los jardines y los campos del entorno del Camí de la Pedrera formaban parte de un paisaje cuya razón de ser era el cultivo de la tierra. El agua era, naturalmente, uno de sus elementos fundamentales: los pozos y las infraestructuras de riego permitían mantener las explotaciones agrícolas y conservar un paisaje de huerta que todavía hoy constituye una de las señas de identidad del municipio.

Pero aquel modelo económico ha cambiado. En realidad, lo hizo hace ya una década, cuando mantener una alquería histórica, sus jardines centenarios en algunos casos y sus terrenos requería de unos recursos que la agricultura tradicional ya no puede proporcionar. Así que algunas de estas propiedades han tenido que buscar nuevas fórmulas para sobrevivir. Hace años comenzaron a reconvertirse para acoger celebraciones y eventos, una actividad que permite generar ingresos y, al mismo tiempo, mantener en pie unas construcciones y unos espacios que forman parte del patrimonio rural de Picanya. Era renovarse o morir.

Panel sobre el nuevo uso de los huertos de Picanya. / Francisco Calabuig

La transformación, sin embargo, no consiste simplemente en abrir las puertas de una antigua alquería para celebrar acontecimientos. Cada propiedad necesita encontrar su propio encaje urbanístico y administrativo. La mayoría ya cuenta con licencia de compatibilidad urbanística para organizar eventos, aunque las fórmulas son diferentes en cada caso y dependen de las características de las instalaciones y de la actividad que se pretende desarrollar.

La licencia de compatibilidad urbanística es un proceso laborioso y que puede convertirse en una carrera de obstáculos administrativos y técnicos, con la finalidad de encontrar una actividad que permita garantizar el futuro de estas propiedades

Llegar hasta esas licencias tampoco es un proceso sencillo. Detrás hay un trabajo técnico importante, con la intervención de arquitectos y otros profesionales, que deben estudiar cada propiedad, sus construcciones, accesos, instalaciones y condiciones de funcionamiento para hacer compatible una actividad del siglo XXI con unas edificaciones concebidas, en muchos casos, hace más de un siglo. Es un proceso laborioso y que puede convertirse en una carrera de obstáculos administrativos y técnicos. Pero tiene una finalidad muy concreta: encontrar una actividad que permita garantizar el futuro de estas propiedades y, con él, la conservación de las propias alquerías y de su entorno.

Agua potable: frescura necesaria para revivir

Ahora, ese proceso acaba de dar un paso decisivo con la llegada del agua potable. Las obras para llevar el suministro a los diseminados del Camí de la Pedrera y sus alrededores de Picanya han concluido. El agua ha llegado a todas las alquerías que decidieron incorporarse al proyecto, con una única excepción, pese a contar ya con la licencia correspondiente para la organización de eventos.

Entrada del Hort de Montesinos-Villa Rosita. / Francisco Calabuig

No se trata de una infraestructura secundaria. El proyecto de ampliación de la red de agua potable, promovido por el Ayuntamiento de Picanya y enmarcado en el servicio gestionado por Aigües de l'Horta, explica que en la zona existen distintas fincas con vivienda y que muchas de ellas tienen actualmente un uso terciario hostelero. Sus propietarios habían solicitado al Ayuntamiento la posibilidad de conectarse a la red de abastecimiento del casco urbano y, al mismo tiempo, Sanidad había informado en diversas ocasiones de la necesidad de que las villas con actividad hostelera dispusieran cuanto antes de agua potable para poder continuar desarrollando su actividad. Entre ellas, una residencia de la tercera edad del grupo Novaedat. Es decir, el agua potable se había convertido en una exigencia para poder mantener determinados usos y avanzar en la regularización de estas actividades.

Los tiempos han cambiado y las nuevas funciones de las alquerías requieren unas condiciones diferentes. El agua destinada al riego y a las necesidades agrícolas no puede sustituir al suministro de agua potable exigido para una actividad hostelera y abierta al público.

Dos alquerías del Cami dels Horts al fondo. / Francisco Calabuig

Es, en definitiva, adaptar la huerta a las condiciones del siglo XXI. Y en esa adaptación encaja también el espíritu de la Agenda 2030, que plantea la necesidad de avanzar hacia una gestión sostenible de los recursos y garantizar el acceso al agua y a servicios básicos. En breve, por tanto, tampoco será factible el uso de agua de pozo para el uso corriente.

1.550 metros de tubería

El proyecto de suministro ha contemplado la ampliación de la red municipal desde el Camí de la Pedrera hacia las fincas situadas entre los cultivos de cítricos y herbáceos. La actuación ha terminado ya la instalación de 1.550 metros de tubería de PVC orientable de 100 milímetros de diámetro, además de cinco acometidas hasta las correspondientes llaves de registro y tres válvulas de compuerta.

La zona se encuentra en la huerta de Picanya, al sur del término municipal y al norte de la CV-33, aproximadamente a 1,5 kilómetros del casco urbano. El último punto de la red existente se encontraba en el Camí de la Pedrera, desde donde se ha prolongado el abastecimiento hacia las fincas que habían solicitado el servicio. Los trabajos ya concluidos discurren por viales municipales entre los campos de cultivo. El proyecto establecía además que los pavimentos y las zonas afectadas debían ser restituidos después de las obras, de manera que la nueva infraestructura quedara integrada en el entorno agrícola.

Hort de Villa Delia. / Francisco Calabuig

El presupuesto de ejecución material previsto para la actuación ascendía a 92.056,54 euros. De esa cantidad, 26.708,92 euros correspondían al montaje hidráulico; 22.385,04 euros al movimiento de tierras y 22.533,90 euros a la reposición de pavimentos, entre otras partidas. El proyecto fijaba inicialmente un plazo de ejecución de dos meses, equivalentes a 40 días laborables, y estimaba una punta de cinco trabajadores durante las obras.

Una obra pequeña con una finalidad mucho mayor

Sobre el papel, se trata de una infraestructura relativamente modesta: una prolongación de la red de abastecimiento que permite que el agua potable llegue a un grupo de propiedades situadas fuera del casco urbano. Pero para los horts representa bastante más. Estas alquerías llevan años afrontando el mismo problema que muchas construcciones rurales históricas: cómo mantenerse sin dejar de ser aquello que son.

Cada propiedad ha buscado su propio camino, con diferentes proyectos, diferentes instalaciones y diferentes procesos para conseguir las autorizaciones necesarias

La alternativa no pasa necesariamente por convertirlas en piezas de museo. Tampoco por mantenerlas congeladas en el tiempo. Pasa por encontrar nuevos usos que permitan pagar su conservación y hacer compatibles las necesidades actuales con la arquitectura, el paisaje y la historia de estos espacios.

La organización de eventos se ha convertido para todas en esa fórmula. Cada propiedad ha buscado su propio camino, con diferentes proyectos, diferentes instalaciones y diferentes procesos para conseguir las autorizaciones necesarias. Y detrás de cada uno hay un trabajo técnico que no resulta fácil. Pero cuando ese proceso culmina, el resultado puede ser decisivo: una alquería que genera actividad es una alquería que tiene recursos para mantenerse. Y el agua potable forma parte ahora de ese futuro.

Jardín del Hort de Llop, uno de los que ya tiene licencia de compatibilidad urbanística, con voladeras eclécticas del siglo XIX. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

El propio proyecto considera la actuación una obra de interés público y señala que la ampliación de la red tiene como finalidad dotar de agua potable a los diseminados y garantizar un suministro adecuado a las fincas solicitantes.

La práctica totalidad de las propiedades que decidieron participar ya dispone de ese servicio. La historia de los horts de Picanya no es la de un paisaje que permanece inmóvil. Es la de un paisaje que ha tenido que adaptarse para sobrevivir.

Primero fueron los cultivos. Después llegaron nuevas necesidades económicas. Algunas alquerías encontraron en los eventos una manera de mantenerse. Los arquitectos y los ingenieros trabajan para hacer posible esa transformación. Las administraciones establecen las condiciones y proporcionan las infraestructuras necesarias. Y ahora también ha llegado el agua potable.

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Conservar la huerta no significa necesariamente congelarla en el tiempo. A veces significa encontrar nuevas fórmulas para que pueda seguir viva. Porque, al final, el objetivo no es solamente que estas alquerías tengan agua. Es que tengan futuro. Es renovarse o morir.