Torrent reparte casi 10 millones del primer premio de la Lotería Nacional

En la localidad de Torrent la alegría se ha desbocado, sin duda, este sábado. La suerte y el azar ha querido que el primer premio del sorteo extraordinario de 'Septiembre' de la Lotería Nacional de hoy haya caído íntegramente en este municipio valenciano regando con casi 10 millones de euros al municipio de l'Horta, con 150.000 euros al décimo, a lo que se sumaría la venta de los números anteriores y posteriores, con 2.200 euros cada uno.

El número de la fortuna ha sido el 26246 y el lugar tocado por la suerte ha sido la Administración de Loterías Número 1 de la localidad ubicada en la calle Ramón y Cajal, 33. Este establecimiento, el más antiguo fuera de la ciudad de València con más de 70 años de funcionamiento, lo regentan Giuseppe y su mujer Victoria que muestran su alegría al otro lado del teléfono y calculan haber vendido "seguro" al menos 60 décimos del primer premio.

A 150.000 euros al décimo premiado, si finalmente se confirma que se han vendido esos 60 que los loteros dan por seguros, el sorteo extraordinario de 'Septiembre' de la Lotería Nacional habría regado a la localidad de l'Horta con al menos 9 millones de euros. A ello habría que sumar lo que implica el número anterior y posterior, el 26245 y el 26247, con 2.200 euros de recompensa y de los que la administración tiene el número en su totalidad, pudiendo llegar hasta los 200.000 euros.

"No es el primero que damos, pero siempre es una alegría", expone Giuseppe al otro lado del teléfono. Especialmente contento está porque sabe que es un número que suele comprar la Hermandad de las Negaciones de Pedro, una cofradía de Torrent, así como antiguos socios de un cámping que continúan jugando a los mismos números. "Es un número nuestro", explica, de ahí que la cantidad repartida vaya a ser tan elevada.

El propio lotero recuerda que esta administración ha repartido fortuna en ocasiones anteriores, como el Primer Premio de Lotería Nacional en sorteos en 2025, 2024 o 2022, así como un Primer Premio del Sorteo del Niño en 2021 y un Tercer premio del mismo sorteo en 2020.

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