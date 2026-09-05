La Virgen del Puig, en la mente de Jaime I en la conquista de Valencia y a la hora de su muerte

Me pregunto: ¿podríamos entender quién es Jaime I, su vida, sus proyectos, su conquista del reino de Valencia sin conocer su profunda religiosidad?, ¿comprenderíamos sus decisiones, sus actos, durante y, al final de sus días sin vislumbrar su concepción de la muerte? Evidentemente, sin un mínimo de conocimiento de ello no podríamos entender a este personaje tan esencial en la historia e identidad valencianas, a partir del siglo XIII. Y, yendo un poco más allá, tratando de autocomprendernos, podríamos preguntarnos de qué manera influyeron sus creencias sobre el más allá, las de Jaime I y su contexto socio-cultural, en nuestras convicciones religiosas en el siglo XXI en el que vivimos y actuamos.

A finales de junio de 1276 el rey de Aragón, estando en Xàtiva, enfermó y decidió ir a Alzira, donde la enfermedad se fue agravando paulatinamente, hasta el punto de que, a sus 68 años, decidio “en nostre sa i ple judici” confesarse muchas veces por su sentimiento de culpa ante Dios, arrepintiéndose de su vida pecaminosa “amb grans plors” (Fets, cap. 560). La Crónica jaimina nos muestra a un hombre con miedo, arrepentido de sus innumerables pecados ante la “puerta” de un más allá, que es la muerte para el Conquistador. Contemplamos a un monarca, casi delirando, que no controla su temor porque comienza a percibir cómo, tras la muerte, le espera san Miguel para pesar su alma y decidir si va al cielo o al infierno, pero, además, con el agravante de que el demonio hará todo lo posible, pululando cerca del santo, para arrastrar su pecaminosa alma al infierno. Y Jaime I, todo un Conquistador, se nos muestra aterrorizado ante tal visión descrita por el cristianismo medieval.

Jaime I y san Pedro Nolasco ofreciéndole las llaves árabes de Valencia a la patrona del reino: la Virgen de El Puig. Pintura de José Vergara, de 1781. / Paco Martínez.

Mas Jaime I, seguidamente, en esos últimos días de su vida, consigue reconfortarse al recordar que cuenta con la mediación de la Madre de Dios “que en aquest món ens havia concedit molt d’ honrament i molta ajuda” (Fets, cap. 562), tal como sucedió en la preparación y materialización de la conquista de Valencia para devolverla a la cristiandad, empresa en la que reconoció que la ayuda de la Virgen del Puig fue fundamental. Por ello la nombró patrona de la ciudad y del reino de Valencia y, posteriormente, para que los valencianos y valencianas la pudieran visitar, venerar y seguir las enseñanzas de su Hijo Jesucristo, entre 1238 y 1240, mandó construir la iglesia-monasterio medieval que donó a la Orden de la Merced como encargada de custodiar este centro espiritual, cultural e histórico de los valencianos y valencianas.

Y tanto confió y tuvo presente a la Virgen del Puig a lo largo de su vida, y la consideró su mediadora en el camino hacia el más allá, a siete escasos días de su suspiro final, en su primer codicilo testamentario, realizado el 20 de julio de 1276, en Alzira, declaró sus últimas voluntades, acordándose del monasterio del Puig de Santa María y su Mare de Déu, a la que tanto le debía él y el nuevo reino de Valencia. Por ello, dispuso, después de distribuir para dos años las rentas de los diezmos procedentes de Aragón, Cataluña, Montpellier, Rosellón, Cerdaña y Conflent, que lo sobrante se aplicase a la fábrica de su capilla de Montpellier, a la edificación de Santa María de Valverde y a la obra de Santa María del Puig de Valencia, además de las 600 doblas de oro que dio, estando en Xàtiva, para dicha construcción del monasterio mercedario en el que se custodiaba la protectora de los valencianos. Ello significa que el complejo monástico iba agrandándose y ganando espacio al rodeno del pequeño altozano sobre el que se asienta.

Jaime I permaneció en Alzira hasta el día 23 de julio, como confirma la documentación, y marchó hacia Valencia para morir en ella el 27 de julio. Por tanto, la Virgen del Puig y su monasterio es el alfa y omega en la conquista de Valencia y la muerte de su conquistador: Jaime I.

Y esa religiosidad y escatología medieval que trajo en el siglo XIII con los repobladores y repobladoras aragoneses y catalanes ha recorrido toda la historia valenciana, llegando hasta el siglo XXI, expresándose en nuestras costumbres, moral y fiestas como la de la Virgen de El Puig, a la que deberían acudir los valencianos y valencianas, y todos los amantes de esta maravillosa tierra.