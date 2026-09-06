Un atendido por inhalación de humo en un incendio en Manises
El fuego, que ya está extinguido, ha obligado a desalojar el edificio de tres plantas
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Un hombre ha requerido atención sanitaria por inhalación de humo tras el incendio de su vivienda situadoen la calle Gandia, nº1, de Manises. El fuego, ya extinguido, ha obligado a desalojar el edificio de tres plantas en un primer momento, pero han vuelto una vez controladas las llamas.
Hasta la vivienda se han desplazado dos dotaciones de Bomberos y agentes de la Policía Local. El hombre afectado por el humo ha sido trasladado por un Samu hasta el centro sanitario.
Testigos afirman que el fuego se originó en la galería pero de momento se desconocen las causas.
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