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Un herido al volcar su tractor en un camino rural de Silla

El conductor no ha quedado atrapado pero ha requerido atención sanitaria

Los Bomberos ayudan al conductor que ha volcado con su tractor dentro de un campo en Silla.

Los Bomberos ayudan al conductor que ha volcado con su tractor dentro de un campo en Silla. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Silla

Un conductor ha requerido asistencia sanitaria después de que su tractor haya volcado dentro de un campo en el término municipal de Silla.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de València han intervenido en un accidente esta mañana a un camino rural en Silla, donde alrededor de las 10:00 h de la mañana, un tractor ha caído por un talud de 1,5 m al camino Torisana, dentro de un campo.

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Se ha necesitado la asistencia del conductor en un Samu.

Se ha necesitado la asistencia del conductor en un Samu. / Consorci Provincial de Bomberos

El conductor no estaba atrapado pero sí que necesitaba asistencia sanitaria. Han actuado bomberos de Silla y sargento de Torrent, que lo han extraído inmovilizado hasta el camino y lo han transferido en litera hasta la ambulancia.

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