«Yo no quiero ser Superman»: Miguel Camacho llega a la universidad en silla de ruedas y con un respirador

«Yo no quiero ser Supermán». La frase resume la manera en la que Miguel Camacho, vecino de Albal, afronta uno de los retos de su vida, porque ha habido muchos más, y aunque no quiere que le consideren un héroe por llegar a la universidad, hay que reconocer que su camino hasta este nivel educativo ha sido más complicado que para el resto de sus compañeros. Miguel es usuario de silla de ruedas por su enfermedad, Miopatía Nemalínica, por la que depende de un respirador, y utiliza un sistema de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC) que maneja con la lengua.

Es una de las personas con gran dependencia que se ha matriculado en la Universitat de València y lo hace con una ilusión y sin miedos, tal y como ha afrontado las etapas escolares anteriores. Desde el departamento de la UV Discapacitat le enseñaron el aula en la que estará durante el primer curso y recorrió las instalaciones. "La primera visita a la facultad fue muy positiva. Me enseñaron tanto la clase donde voy a estar el primer curso, y el resto de las instalaciones por donde tengo que moverme para verificar que no había ninguna barrera arquitectónica y la impresión fue perfecta", comenta.

Es un paso aparentemente cotidiano para cualquier estudiante que empieza una carrera, pero para Miguel, sin embargo, comprobar de antemano que podrá desplazarse por los espacios universitarios forma parte de la preparación necesaria para afrontar el curso. Su aula está en la planta baja, por lo que no hay problemas de movilidad.

Seguramente los nervios estén más que presentes el primer día de clase, pero el joven está más que acostumbrado a luchar contra los inconvenientes. «Habrá momentos buenos y momentos malos como hasta ahora, pero entre todos empezamos esta nueva etapa con ilusión», afirma de cara a su vuelta a clase. También está a expensas de encontrar algún alumno voluntario para poder acompañarle y ayudarle con los apuntes, si no tendrá que ser uno de sus progenitores el que haga estas funciones, como han hecho en las diferentes etapas educativas.

Tanto en esta trayectoria estudiantil como en su vida diaria, Miguel solo quiere tener las mismas oportunidades que cualquier otro joven de su edad y poder demostrar lo que sabe sin que su discapacidad se convierta en una barrera. Hasta ahora, lo ha conseguido con grandes dosis de valentía y firmeza.

Ponencias sobre diversidad

El joven ha escogido Historia porque le fascina conocer acontecimientos del pasado para comprender mejor el presente. De cara al futuro, aunque es partidario de vivir el presente, le gustaría "ayudar a mejorar y trasladar un mejor mensaje para un cambio de mirada en la sociedad con respecto a las personas con diversidad funcional". "A lo mejor podría investigar aportando nuevos conocimientos sobre la discapacidad a lo largo de la historia", se plantea.

El joven de Albal, con su spadres, en uno de sus Erasmus. / Levante-EMV

No parte de cero. Desde los ocho años participa como ponente en congresos, universidades e institutos, compartiendo su experiencia educativa y hablando de discapacidad, inclusión y tecnología. El próximo mes de noviembre dará un paso más participando como ponente en el Breaking Barriers Congress 2026, con una intervención titulada «Rompiendo barreras educativas. De infantil a la universidad». Será una oportunidad para explicar en primera persona las barreras, los apoyos y las tecnologías que han acompañado su trayectoria educativa.

Etapas educativas

Su camino hasta la universidad no ha sido un paseo por el campo. Desde pequeño ha tenido que compaginar las clases con tratamientos, intervenciones quirúrgicas y visitas médicas. Una doble vida entre las aulas y los hospitales que ha condicionado inevitablemente su trayectoria académica. Solo durante tercero de ESO pasó cinco veces por quirófano. «Esto me ha hecho perder muchas clases, dificultándome mucho poder seguir el hilo de las asignaturas», relata.

Las visitas médicas suelen producirse por las mañanas y esa circunstancia ha influido incluso en la elección de su horario universitario. Miguel ha optado por matricularse en el turno de tarde para poder compatibilizar mejor los estudios con sus citas médicas.

La implicación de las direcciones de los centros públicos a los que ha asistido, primero del CEIP San Blas de Albal y luego del IES Albal, fue clave para que el joven haya llegado a la universidad, con claustros de profesores implicados realmente en la inclusión que le han permitido incluso disfrutar de dos Erasmus +, en Cascais (Portugal) y Brest (Francia), siempre de la mano de sus padres Miguel y Gador. También recibió el reconocimiento del Ministerio de Cultura Erasmus+ a la Educación Escolar en 2024.

Miguel ha visitado varios países en sus Erasmus. / Levante-EMV

Ritmos diferentes

Y es que para Miguel las barreras están para romperse. Para él, los retos no terminan al entrar en el aula porque sus ritmos son diferentes. Utilizar un comunicador mediante pulsadores activados con la lengua hace que escribir sea un proceso mucho más lento que para el resto de estudiantes. Una diferencia que puede resultar determinante en un examen o en un trabajo, aunque sus conocimientos sean exactamente los mismos.

“Al ordenador accedo mediante dos pulsadores que activo con la lengua. Por ejemplo, para escribir una letra tengo que hacer entre 8 y 15 activaciones de los pulsadores. Imagínate lo que esto supone a la hora de hacer un trabajo, un texto argumentativo o un examen”.

Por eso, la adaptación de las pruebas ha sido una pieza fundamental de su trayectoria educativa. "Tengo que decir que la mayoría de los profesores me han adaptado los exámenes de forma que pudiese demostrar mis conocimientos sin que mis ritmos supusieran una dificultad añadida", explica. Esto unido a su constancia y perseverancia le han permitido ir paso a paso superando cada etapa educativa y ahora se abre una nueva que afronta con mayor ilusión y madurez.