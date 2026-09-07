Fiestas
Alaquàs restaura el interior de la Carxofa para los días grandes de la Verge de l'Olivar y el Crist
Violeta Sena Niubó y Rubén Camañás Parreño protagonizarán este martes y miércoles la interpretación del motete en Alaquàs, tras haber sido elegidos por el público en el claustro del Castell
El Ayuntamiento de Alaquàs, en línea con su "compromiso y sensibilidad" con el Cant de la Carxofa, y en colaboración con la Asociación de Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, ha realizado en las últimas semanas trabajos de rehabilitación en la parte interna del artefacto de la alcachova.
Una puesta a punto que se realiza para garantizar el perfecto desarrollo del Cant los días 8 y 9 de septiembre y que el artefacto de donde saldrán los angelitos Violeta Sena Niubó y Rubén Camañás Parreño luzca en excelentes condiciones.
Construido en 1995
El artefacto actual de la Carxofa se construyó en 1995 bajo una iniciativa promovida por los Clavarios del Crist de la Bona Mort de este mismo año y fue construido por el prestigioso taller fallero de Manolo Martín y concebido como una carxofa barroca con similitudes estructurales y conceptuales en la Magrana del Misterio de Elx.
Hace dos años, los artistas falleros alacuasenses, Rubén y Miguel Ángel Moya, realizaron trabajos de conservación y rehabilitación de toda la parte exterior del artefacto para garantizar su singularidad. Una iniciativa encaminada a conseguir su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC).
Alaquàs lo tiene todo preparado para los días 8 y 9 de septiembre, fechas en las cuales se celebrará el Cant de la Carxofa, una de las tradiciones más arraigadas, emotivas y esperadas por todos los vecinos y vecinas del municipio.
Los angelets de este 2026
La niña Violeta Sena Niubó y el niño Rubén Camañás Parreño cantarán la Carxofa de Alaquàs este año en los días grandes de las fiestas, el 8 y 9 de septiembre, respectivamente.
Tras superar la preselección técnica, fueron elegidos hace una semana por el público que abarrotó el claustro del Castell y que decidió que Violeta cante el motete de la Carxofa que se dedica a la Mare de Déu de l’Olivar este martes, mientras que Rubén hará lo propio en la modalidad dedicada al Crist de la Bona Mort, mañana miércoles.
Celebración de Sant Miguel
La tradición y la pólvora han marcado un año la festividad en honor a San Miquel. Los Clavarios de Sant Miquel de Alaquàs celebraron el sábado 5 de septiembre la misa solemne en honor a San Miquel en la parroquia de la Mare de Déu de l’Olivar seguida de la tradicional procesión y un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales para cerrar la festividad.
Los actos se iniciaron el viernes 4 de septiembre con la tradicional Pujà y una espectacular Cordà.
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